Des entreprises en Mayenne se mobilisent pour redonner du travail aux anciens salariés de Plastima

Les anciens salariés de Plastima pourraient retrouver du travail rapidement du travail : ils ont été invités à un job-dating ce vendredi 28 avril à Andouillé, près de Laval. Une soixantaine d'entreprises mayennaises se sont rassemblées dans la salle des fêtes de la commune pour leur présenter des offres d'emploi. Au total, 77 salariés de Plastima ont été licenciés au début du mois d'avril. L'entreprise, spécialisée dans la fabrication de produits en plastique, a fermé définitivement ses portes à Andouillé après avoir été placée en liquidation judiciaire.

"J'ai retrouvé un CDI"

La mairie d'Andouillé a prêté gratuitement sa salle des fêtes pour l'organisation de ce job-dating. Laetitia Deveaux en sort avec le sourire. "Je suis arrivée à 10 heures et à 11h30, j'ai eu cette proposition : j'ai retrouvé un CDI en ménage de 35 heures", décrit cette ancienne salariée de Plastima. Cette promesse d'embauche lui met du baume au cœur après le "coup dur" du licenciement.

Son mari travaillait également au sein de cette entreprise basée à Andouillé et lui aussi vient de retrouver du travail. "On avait le moral vraiment au plus bas. On s'est demandé ce qu'on allait devenir parce que, quand on a des enfants, c'est très compliqué. J'avais un peu d'idées noires au début, mais maintenant, je suis motivée pour retrouver un travail qui me permet de vivre ma famille et d'avancer dans la vie", confie cette mère de trois enfants. Elle ajoute, toujours avec un grand sourire : "C'est très motivant, j'espère que tout le monde pourra avoir cette chance !"

Laetitia Deveaux, une ancienne salariée de Plastima, a retrouvé un CDI et le sourire, après le coup dur du licenciement. © Radio France - Maïwenn Bordron

Sa collègue Sylvie Dufrene n'a pas encore de pistes sérieuses, mais elle a pris contact avec plusieurs entreprises qui recrutent. "C'est vrai que ça remotive, ça nous redonne un petit coup de punch parce que ça fait voir qu'il y a encore des patrons qui cherchent de bons éléments avec du savoir-faire. Ça encourage, allez on se relance, on repart", confie cette ancienne salariée de Plastima, avec "plus de 17 ans de boîte".

Certains anciens salariés ont un peu de mal à s'y retrouver face à toutes ces offres d'emploi. "On peut trouver du boulot partout. Je ne suis pas inquiet du tout, moi. Celui qui a envie de travailler, travaille. Celui qui n'a pas envie de travailler, il ne travaille pas. C'est l'embarras du choix, trop de choix en fait", se réjouit David Dos Santos, qui a travaillé pendant 24 ans à Plastima. Dans quelques jours, il a rendez-vous à l'entreprise Serap avec un collègue : cette société fabrique des refroidisseurs de lait à Gorron, dans le Nord-Mayenne.

Cette situation reste stressante pour de nombreux salariés licenciés. "À 48 ans, on se dit qu'on a moins de chance de trouver que quelqu'un qui a 20 ans", pointe du doigt Carole Vannier, qui travaillait depuis un an et demi à Plastima. Cette quadragénaire ressort tout de même de ce job-dating avec plusieurs rendez-vous dans différents secteurs d'activités, comme l'aide à domicile.