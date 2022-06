Des entreprises iséroises intègrent le "Nasdaq européen"

Euronext, principale place boursière européenne a annoncé le 7 juin dernier créer un nouveau "segment, destiné aux entreprises technologiques européennes et voulu comme une sorte d'équivalent européen du Nasdaq américain. Le but est de guider encore un peu plus les regards des investisseurs vers les valeurs technologiques européennes et les entreprises à fort potentiel, et permettre à ces entreprises de franchir peut-être plus facilement le pas de l'introduction boursière. Le nouvel indice "Euronext Tech Leaders" sera disponible à partir de début juillet.

41 sociétés françaises

Deux entreprises iséroises, qui ont réalisés des levées de fonds très importantes l'an passé, ont d'ores et déjà annoncé intégrer ce nouveau segment : Waga energy, le spécialiste de la valorisation des biogaz de décharges basé à Meylan, et HRS (Hydrogen refueling solutions), basée à Champ-sud-Drac, concepteur et fabriquant de station de ravitaillement en hydrogène. Le nouvel indice Euronext rassemble une centaine d'entreprises, dont 41 françaises. Parmi lesquelles bien sûr des sociétés plus connues comme Soitec, pour ne parler que de sociétés iséroises. McPhy Energy (hydrogène), basée à La Motte-Fanjas (Drôme) mais qui possède une partie de ses effectifs à Grenoble est aussi de la partie.