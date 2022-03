La guerre en Ukraine n'épargne pas les affaires des entreprises manchoises

La guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie et le lourd contexte géopolitique et financier n’épargnent pas l’économie manchoise. Plusieurs entreprises commercent avec la Russie, voire l’Ukraine. Dans la plupart des cas, leurs exportations s’interrompent. Un coup dur.

C’est par exemple le cas du laboratoire tourlavillais Dielen, qui devait commercialiser un complément alimentaire pour les articulations dans une chaîne de pharmacies russes. « Nous avons décidé, en accord avec notre distributeur, de geler nos opération commerciales », déplore Antoine Noël, le dirigeant manchois. Ce lancement intervenait après plus de trois ans de préparation et de validations successives des autorités russes.

Antoîne Noël, dirigeant des laboratoires Dielen, porte une boite de son produit qui devait être commercialisé en Russie. © Radio France - Esteban Pinel

D’autres produits de la gamme, entrés dans ce long processus, vont rester en stand-by. Dielen misait sur ce partenariat à hauteur de 3 à 5 % de son chiffre d’affaires à l’export. « Ça peut s’absorber. Mais comme ces rentrées étaient prévues, il faudra compenser. Peut être en diminuant un peu l’investissement cette année », précise Antoine Noël, qui se concentrera sur ses marchés opérationnels.

Mauvaise nouvelle aussi pour des producteurs de boissons comme le cidre ou le Calvados. Le domaine du Coquerel, à Saint-Hilaire-du-Harcouët, cesse ses échanges avec la Russie. Le propriétaire du site Pierre Martin explique son choix :

"Sachant qu'on ne sait pas comment les clients russes pourront nous payer, on arrête d'exporter. On ne sait déjà pas s'ils pourront payer les factures qu'ils nous doivent... On préfère attendre avant d'exporter à nouveau."

Calvados, Gin, cidre... Le domaine du Coquerel réalise 5 à 8 % de son chiffre d'affaires dans le pays de Vladimir Poutine. Plus au Nord, près de Valognes, la cidrerie de la Brique fait aux alentours de 2 % de son chiffre en Russie. François Calandot, le gérant, a bien reçu des commandes, il ne devrait pas y répondre favorablement, lui aussi pour des considérations financières. "Les exportations sont suspendues. Sont ils-en capacité de nous payer via les systèmes de paiements internationaux", se questionne le dirigeant, qui cherche à savoir si la banque son importatrice russe fait parties des banques exclues du système Swift.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La cidrerie devait aussi inaugurer un débouché en Ukraine. La palette était bien arrivée à Kiev mais, au lieu de faire la promotion des boissons normandes, l'importateur local est rattrapé par la réalité de la guerre. "On a échangé avec lui, relate François Calandot. Il dort dans un abri anti-bombe depuis une semaine. Sa priorité, c'est de rester en vie. On se rend compte que des gens souffrent."

Le marché russe ne représentant que 1,3 % des exportations françaises, les échanges avec l'Ukraine sont encore plus minces. Mais outre l'exemple du producteur de cidre, quelques ostréiculteurs manchois exportent sur place. Des débouchés à l'arrêt.

Craintes aussi sur les coûts de production

Dans un autre registre, une entreprise manchoise du secteur de la téléphonie -qui préfère ne pas être nommée- confie avoir "plus de questions que de certitudes" à cause de la crise. Alors que la Russie est "un marché important", elle a gelé ses exportations du fait "des craintes de blocage à la douane, du non-paiement et du non-retour de la marchandise". A l'instar des autres sociétés évoquées précédemment, les liens avec les partenaires russes ne seraient pas détériorés pour autant. De quoi augurer une potentielle reprise... dans un futur très indéfini.

Outre ces conséquences directes sur les échanges commerciaux, le tissu économique local redoute la hausse du coût des matières premières et de l'énergie, qui pourrait renchérir les coûts de production.