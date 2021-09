Des espadrilles catalanes aux pieds des danseurs du théâtre des Champs-Elysées !

C'est une commande très spéciale que vient de réaliser Création Catalane. L'entreprise, installée à Saint-Laurent-de-Cerdans, a fabriqué quarante espadrilles et vigatanes pour les danseurs (et danseuses) de l'opéra Eugène Onéguine (de Tchaïkovski) dès le mois de novembre au théâtre des Champs-Elysées à Paris. " C'est une très grande fierté", sourit Céline Vergès, la maître-artisan sandalier de Création Catalane, invitée de France Bleu Roussillon ce jeudi matin.

Les vigatanes et espadrilles ont été expédiées lundi après deux mois de travail. "Il faut tout mettre en place et réaliser des prototypes. La réalisation elle a été assez rapide. La plus grande difficulté, ça a été la couleur : elles sont toutes blanches. Et le blanc est très compliqué à travailler parce qu'on utilise de la corde, du tapis de jute, de la colle... Comme le blanc est très salissant, il a vraiment fallu faire très attention", explique Céline Vergès.