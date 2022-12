"Des étoiles et des femmes", quand douze chefs-cuisiniers toulousains aident à l'insertion

Douze femmes et douze chefs travaillent ensemble depuis le mois d'octobre en région toulousaine. Ces femmes, élèves du CFA de Blagnac (Haute-Garonne), font partie du dispositif "Des étoiles et des femmes". Il permet à des femmes en difficulté de s'émanciper et de s'insérer professionnellement.

Présente dans dix villes de France, la démarche débarque à Toulouse et elle est soutenue par le chef Alain Ducasse. Douze stagiaires ont été choisies dans les quartiers prioritaires de la ville. Leur formation a débuté au CFA, avant la place à la pratique, dans plusieurs restaurants de l'agglomération.

À Toulouse, un beau duo s'est déjà formé : Véronique Fauré, la cheffe du restaurant Ravigote, quartier Saint-Agne accueille ainsi Francine en stage. Cette mère de famille d'origine malgache, qui habite à Lévignac, avait consacré jusque là sa vie à ses quatre enfants. Aujourd'hui ils sont grands, et elle peut se lancer dans ce projet. Et depuis son arrivée dans le restaurant à l'automne, une certaine complicité semble s'être créée.

"Cette formation m'a beaucoup encouragé"

"C'est une belle rencontre", sourit Véronique Fauré. "Cette formation m'a beaucoup encouragée", rebondit Francine : "Elle m'a beaucoup aidée moralement. Je pensais que je n'avais pas de capacité. J'avais un peu peur, je ne me sentais pas capable. Mais là, je vois petit à petit mes efforts, et je sais que je vais réussir ce projet !"

Avec au bout du chemin, certainement un emploi. La formation se termine dans quelques mois, mais les stagiaires ont déjà un objectif, explique Alice Pavillet, la coordinatrice de "Des étoiles et des femmes" à Toulouse : "Au début, deux personnes avaient le souhait d'ouvrir leur propre établissement. Trois mois après, elles sont huit !"

Et dans un secteur de la restauration en tension, toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Depuis 2015, dans dix sites en France, 344 femmes ont été formées. Et 70% d'entre elles ont retrouvé un emploi.