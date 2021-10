Des étudiantes de l'IUT de Tours proposent des ateliers artistiques à des migrants et SDF

Dans l'une des salles de l'association La table de Jeanne-Marie, des appareils photos passent de main en main. Ce mercredi 20 octobre après-midi, c'est le deuxième atelier organisé ici par neuf étudiantes en Carrière sociales de l'IUT de Tours. Des ateliers artistiques à destination de personnes en grande précarité, notamment sans domicile fixe ou migrants.

Au programme aujourd'hui : familiarisation avec l'appareil photo grâce à un jeu. Divisés en deux équipes, les participants photographient des petits détails du local de La table de Jeanne Marie. Ils rapportent ensuite la photo à l'autre équipe qui doit deviner où elle a été prise et tenter de réaliser exactement le même cliché.

Dans l'un des jeux proposés par les étudiantes les participants doivent prendre en photo des petits détails de leur environnement. © Radio France - Mathilde Bouquerel

"Le but, c'est de les inviter à observer ce lieu auquel ils sont habitués parce qu'ils viennent ici tous les jours, et de prendre en main l'appareil photo", explique Elise, l'une des étudiantes. "On aimerait que cette discipline soit au centre de nos ateliers parce qu'elle n'est pas facile d'accès, on n'a pas tous du matériel de photographie à portée de main."

Un moment de détente et de rencontre

Aujourd'hui, les participants sont six jeunes migrants. Parmi eux il y a Mamadou, 18 ans. Il était déjà là la semaine précédente et il apprécie beaucoup ces ateliers. "C'est trop cool, j'adore !", s'enthousiasme-t-il. "On partage un moment sympa avec des personnes super. Ca fait du bien, ça me détend vraiment."

Mohammed, 24 ans, l'un des participants à l'atelier, s'essaye à la photographie en macro. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Mohammed, 24 ans, est ravi lui aussi. D'autant que ces ateliers sont aussi l'occasion de pratiquer le français qu'il est en train d'apprendre. "Quand on dessine ou qu'on fait des jeux, on apprend le français. Ca m'enlève le stress, ça me permet de rencontrer des gens et d'apprendre la langue facilement", explique-t-il.

Changer l'image des personnes en grande précarité

A la fin des ateliers, dans la semaine du 13 décembre, les œuvres des participants seront exposées dans le centre de Tours. Ils pourront alors échanger avec les habitants, parler d'eux et de leurs créations. L'objectif de ces ateliers est à la fois de redonner confiance en elles à ces personnes en grande précarité, et de changer leur image en les valorisant comme des artistes amateurs.

Les neuf étudiantes de l'IUT de Tours à l'origine de ces ateliers artistiques. © Radio France - Mathilde Bouquerel

"Ce sont des personnes qu'on voit souvent dans la rue et vers qui on n'ose pas trop aller, donc le but c'est de vraiment permettre aux gens de les rencontrer", explique Elodie, l'une des étudiantes. "On veut aussi montrer aux participants que tout le monde peut faire une belle photo, un beau dessin, une belle peinture, ... Donc il ne faut pas se dire : 'Moi je ne sais pas faire, ce n'est pas pour moi', personne n'est nul !"

Lors de la séance précédente, les participants s'étaient déjà familiarisés avec le dessin, la peinture et le collage.