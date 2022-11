Des étudiants aux collectivités locales, la précarité énergétique touche de plus en plus en Indre-et-Loire

De plus en plus de personnes sont touchées par la précarité énergétique, une seconde journée de lutte est décrétée ce 24 novembre 2022 (image d'illustration).

Guerre en Ukraine , inflation générale des prix : les causes ne manquent pas à la flambée des coûts de l'énergie. L'année dernière, la fondation l'Abbé Pierre créait une seconde journée nationale contre la précarité énergétique, elle paraît encore davantage d'actualité ce jeudi 24 novembre 2022. Avec 30 000 étudiants à Tours (Indre-et-Loire), les jeunes ne sont pas épargnés par ces difficultés à se chauffer à leur convenance.

ⓘ Publicité

Au 1er étage de la résidence étudiante Grandmont, avenue de l'Alouette, à Tours Sud, les bourrasques de vent se ressentent encore dans le couloir. Dans son petit studio, Lydia raconte : "La fenêtre est mal isolée. Au niveau des bords, on sent l'air frais passer." Alors la toute nouvelle étudiante en art de 18 ans a déjà mis le chauffage en route, seulement quand elle a "très très froid", précise-t-elle. Sinon, c'est système D : "Je mets mon gros pyjama, deux couvertures, plus un plaid et des grosses chaussettes - elles me tiennent bien chaud."

Usage limité du chauffage

Pour l'eau chaude, c'est pareil : "Je prends maximum cinq minutes sous la douche. Je ne peux pas me permettre de faire plus." "Et la journée, j'éteins mon chauffage et je le mets que la nuit", poursuit Lydia. Sa facture s'élevait à 42 euros le mois dernier, elle pense atteindre les 60-70 euros en novembre. L'étudiante originaire d'Orléans ne pourra de toute façon pas débourser plus.

Dans l'appartement d'à côté, Eric se sent chanceux de ne pas être frileux. Il a décidé de suivre sa consommation d'électricité sur une application installée sur son téléphone portable : "Ca marque au fur et à mesure du mois la consommation de kilowatts, décrit l'étudiant en droit, [et] avec le prix qui s'affiche". "Par exemple, quand j'ai eu ma facture du premier mois, je me suis dit que j'allais essayer de [la] baisser pour le mois d'après. Là, je sais que j'ai baissé de 3 %", sourit du bout des lèvres Eric.

Charge mentale

Cette question de coût énergétique pèse au quotidien sur le jeune homme de 18 ans : il se rend toutes les semaines sur cette application de suivi de sa consommation. "Ca permet de faire plus attention, explique Eric. C'est vraiment pour une pure question d'argent."

loading

Côté service public, les collectivités locales ne sont pas en reste non plus face à cette précarité énergétique. La plupart des villes tourangelles en sont, en partie protégées, jusqu'à la fin de l'année par un contrat collectif avec le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire (SIEIL), qui maintient l'augmentation des prix de l'électricité à un niveau raisonnable. Pourtant, dès 2023, les factures pourraient bondir de 310 %, avance Olivier Flaman, le maire du village de Genillé, près de Loches.

"Il faut se serrer la ceinture"

Sans action sur la consommation d'énergie actuelle, "l'augmentation du budget électrique de la commune" s'élève "entre 100 000 et 150 000 euros, se désole l'édile. Ça va dépendre de notre capacité à réduire notre consommation. C'est évident, il faut absolument qu'on réduise." La mairie a donc relevé les compteurs, les courbes et analyser finement les postes qui coûtaient le plus cher. Résultat, "nous déménageons l'école de musique, expose Olivier Flaman. Elle était dans une salle chauffée électriquement, nous la [déplaçons] dans des pièces chauffées par la chaudière à bois [dont dispose la commune]." Idem pour l'association Sports et santé, en quête de volumes assez importants.

L'édile se réjouit de l'acceptation de la nouvelle par le tissu associatif et l'ensemble de la population. "On ne peut résoudre ce problème que collectivement, abonde Olivier Flaman. Il faut se serrer la ceinture et nous allons bien devoir faire des économies quelque part."