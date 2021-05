Des étudiants de Valence aident les petits commerçants à prendre le virage du numérique

Seize étudiants en BTS à l'école IFC de Valence (Drôme) partent à la rencontre des petits commerçants de Tournon-sur-Rhône et Tain-l'Hermitage ces lundi 3 et mardi 4 mai. Ils proposent de les aider à mettre en valeur leur entreprise sur le web.

Ils ne sont pas encore diplômés mais ont déjà beaucoup de connaissances à transmettre. Seize étudiants en BTS "relation client" à l'école IFC de Valence (Drôme) souhaitent aider les petits commerçants de Tournon-sur-Rhône et de Tain-l'Hermitage à s'approprier les outils du numérique. Avec la pandémie, l'importance du web et des réseaux sociaux s'est amplifiée pour les commerces de proximité. Seulement, nombre d'entre eux ne sont pas à l'aise avec le numérique. A Tournon-sur-Rhône et Tain-l'Hermitage, près de 50% des commerces ne seraient pas référencés sur Google, selon le président d'Arche Agglo, Frédéric Sausset.

"C'est bien dommage, commente Julie, en première année de BTS à l'IFC de Valence. Aujourd'hui, le premier réflexe quand on a besoin d'un produit, c'est de faire une recherche sur Google. Si le commerce de proximité n'est pas référencé, le client va se replier sur une grande surface", explique l'étudiante. La mission de Julie et de ses camarades consiste donc à guider les commerçants pas à pas dans l'univers obscur du numérique. Page Facebook, Google ou encore compte Instagram, les étudiants s'adaptent aux besoins des commerçants.

Coordonnée par Arche Agglo, l'opération permet également aux étudiants de se familiariser avec leur futur métier : la relation client. "Cette action s'inscrit parfaitement dans notre projet pédagogique et elle permet aux étudiants d'acquérir une expérience de terrain", ajoute Laure Pons, directrice de l'école IFC.

La mission des étudiants se termine ce mardi. Ensuite, Arche Agglo prendra le relais sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération. En tout, 1 178 commerces vont être suivis sur les 39 autres communes.