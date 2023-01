Des étudiants stéphanois inventent des objets pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap

Les inventeurs de la formation "DNMADe Objet" (diplôme national des métiers d'art et du design) de Saint-Etienne ont présenté leur prototype ce mercredi 11 janvier. Il y a un point commun entre tous ces objets, c'est qu'ils aident à faciliter la vie des personnes en situation de handicap. Tour à tour, les quinze étudiants passent au tableau, exposent leur objet et explique comment il fonctionne. Devant eux, il y a deux de leurs professeurs, mais aussi les membres de l'association ASEP 42 et d'APF de la Loire.

Inventer les objets du futur pour améliorer le quotidien est une nécessité. En 2021, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a recensée 2 750 000 personnes à mobilité réduite.

C'est en discutant avec Yannick, responsable départemental d'APF France, lui-même en situation de handicap, que Léo a trouvé son projet. "Yannick me disait que sa main courante était un problème. Elle est bouillante l'été et très froide l'hiver parce qu'elle est réalisée avec de l'aluminium", alors le jeune homme se lance dans la création d'une main courante en bois. Il s'inspire du bois utilisés dans la fabrication des bateaux, "associé à un vernis solide, on peut avoir un produit intéressant".

Les étudiants d'aujourd'hui sont les concepteurs de demain

Pour Apolline Roux, leur professeure, sensibiliser ses élèves est primordial "pour que plus tard, en tant que futurs concepteurs, ils aient envie de travailler sur ces questions là et qu'ils prennent en compte le sujet de l'accessibilité". C'est la seconde année que Apolline Roux et les associations se réunissent pour faire fleurir l'imagination des étudiants.

Certains ont imaginé un GPS collaboratif pour indiquer les obstacles sur les trajets et qui serait en lien avec les municipalités afin qu'elles puissent mieux identifier et modifier les points difficiles. D'autres projets ont retenu l'attention du public, comme celui d'une poignet permettant d'aider à ouvrir tout type de tiroirs et de portes.