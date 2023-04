Des experts suédois au chevet des papeteries de Condat

Depuis des mois, les papeteries de Condat au Lardin tournent en pointillé. En ce moment, aucune des deux chaines de production ne fonctionne. La ligne 8 doit redémarrer le 20 avril, mais elle est tributaire des commandes. Mardi matin, des élus ont été reçus par la direction. Maires, conseillers départementaux ou en charge de la communauté de communes, ils espéraient avoir des informations sur l'avenir du site et un calendrier plus précis.

Quel avenir pour la ligne 4?

Des experts d'un cabinet suédois arrivent ce mercredi. Pendant quatre jours, ils vont étudier et chiffrer une éventuelle transformation de la chaine 4. Elle fait du papier couché, (la production historique des papeteries) et elle ne tourne plus depuis près de deux mois. L'une des pistes retenues par la direction est d'en faire une nouvelle unité de production de glassine (le papier étiquette) comme la ligne 8.

La transformer à quel coût?

La vraie question aujourd'hui c'est le coût de cette transformation. C'est ce que vont tenter de déterminer les experts du cabinet d'études. Un premier chiffrage évoquait une facture de 120 millions d'euros (contre 80 pour la ligne 8). Le cabinet suédois devrait donner un premier aperçu fin mai, puis un montant plus précis fin juin. Ce sera alors au groupe de décider de la suite

Des salariés inquiets

Si la transformation de la ligne 4 est finalisée, cela ne se fera pas sans perte d'emplois (au moins une soixantaine selon les prévisions les plus optimistes) Mais la pyramide des âges devrait permettre d'éviter les suppressions de poste. Si cette transformation est trop chère et rejetée par la direction, alors la potion sera plus amère (au moins 150 salariés en moins) En attendant, les "Condats" s'inquiètent. Les mesures de chômage partiel sont prolongées jusqu'à la fin du mois d'octobre. Certains ne sont pas revenus à l'usine depuis près de deux mois. Psychologiquement et financièrement, cela devient de plus en plus lourd.