Moins de facteurs pour distribuer le courrier à Montpellier, les syndicats s'inquiètent

LDes facteurs du centre de tri de Rondelet, qui couvre le centre-ville et les quartiers sud de Montpellier, s'inquiètent des dernières décisions prises par le groupe La Pos dans cette nouvelle organisation du travail.Lées dans ce secteur. D'ici 8 mois, ils seront 59 : c'est-à-dire que le nombre de facteurs va quasiment être divisé par deux en trois ans. L'entreprise explique que c'est parce que le trafic de courriers a diminué de 30% en un an et demi.

Un rythme de travail effréné

Cette nouvelle organisation du travail a déjà été mise en place dans les quartiers nord de Montpellier, au centre de tri de Malbosc, il y a 4 mois. Et les équipes ne tiennent pas. "C'est simple, on n'arrive pas à faire les tournées, explique Brigitte Dubois, secrétaire départementale du syndicat SUD. Actuellement, tout au plus, on fait la moitié de la tournée." Certains de ses collègues sont à bout.

D'autant plus que les tournées des facteurs ne se réduisent pas à la distribution de courriers. Aujourd'hui, ils ont tout un panel de missions à assurer. Yves a 58 ans. Il est facteur depuis 34 ans. Il est fatigué et a des douleurs dans les poignées et les épaules à cause de son métier. Il sent qu'il aura du mal à tenir le coup physiquement et moralement. "On a toujours de plus en plus de travail, explique-t-il. Par exemple il y a le service 'veiller sur mes parents'. On utilise aussi beaucoup le téléphone pour la moindre tâche, et ça nous fait perdre du temps."

"J'ai une collègue qui a explosé" - Brigitte Dubois, secrétaire départementale du syndicat SUD Copier

"On ne va pas se tuer à la tâche si on ne peut pas le faire" - Yves, facteur depuis 34 ans Copier

Les syndicats ne comprennent pas

La Poste explique cette décision, donc, par la baisse du nombre de courriers à distribuer. Pour Patrice Rouger, membre du syndicat CGT, cette justification est trompeuse. "Une tournée, ce n'est pas que du courrier, précise-t-il. Il y a les recommandés, les colis, les usagers qui nous interpellent..." Il ne croit pas au chiffre des 30% avancé par son entreprise. "Ils ont calculé ça pendant les confinements, à un moment où le trafic était au plus bas car, par exemple, les entreprises ne distribuaient plus de publicités", juge-t-il.

"Aujourd'hui le trafic de courriers n'est plus à ce taux-là" - Patrice Rouger, syndicaliste CGT Copier

Les syndicats craignent des départs anticipés à la retraite et des fins de collaboration avec les postiers précaires. La Poste promet que tous les facteurs auront leur place dans cette nouvelle organisation du travail. Les syndicats ont lancé une pétition en ligne pour demander l'abandon de cette nouvelle organisation du travail.