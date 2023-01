"Des factures qui explosent" : les restaurateurs du Centre-Val de Loire redoutent l'année 2023

Les prix de l'énergie n'ont pas pris de bonnes résolutions. Au mois de janvier, les tarifs réglementés du gaz augmentent de 15% , il en sera de même pour l'électricité en février. Un coup dur pour de multiples secteurs d'activité et la restauration n'échappe pas à ces difficultés. "Si le froid arrive, et même en cas de climat tempéré, ça va devenir très compliqué. Nous avons déjà des factures qui explosent chez des collègues", alerte Sabine Ferrand, présidente de l'UMIH en Centre-Val de Loire, invitée de France Bleu Berry ce lundi.

"Cela risque d'emmener certaines entreprises dans les tribunaux de commerce"

Même si la période des fêtes de fin d'année s'est bien passée pour de nombreux professionnels de l'hôtellerie-restauration, les prochains mois sont scrutés avec beaucoup d'incertitude et d'angoisse. "Les aides de l'État sont compliquées à obtenir, elles ne couvrent pas tous les tarifs. J'espère que l'électricité baissera et reviendra à des coûts gérables", poursuit Sabine Ferrand.

"Il y a des pratiques qui ne sont pas coûteuses et qui vont permettre de sauver la planète et nos activités"

Il y a quelques marges de manœuvre pour limiter l'impact du coût de l'énergie, il faut adopter des gestes plus responsables. "On ne fait pas tourner les fours à vide pour une plaque d'aliment, on le complète. On éteint bien les lumières, on limite la consommation d'eau, souligne la présidente de l'UMIH. Avant, nous laissions nos moulins à café allumés toute la journée, maintenant nous l'éteignons après chaque service", ajoute Sabine Ferrand.