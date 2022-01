Des familles cuisinent pour offrir des repas aux sans-abris d'Auxerre

Des repas faits maisons pour les plus démunis. C'est l'idée du collectif "Auxerrevice des démunis" d'Abdelaziz Hajji. Le collectif compte une quinzaine de bénévoles et apporte de la nourriture aux plus démunis quatre fois par semaine à Auxerre.

"J'ai envie de leur mettre des paillettes dans leur vie" confesse Adèle, 9 ans. En ce samedi 29 janvier, la petite fille prépare avec sa maman et sa sœur jumelle des lasagnes pour 13 sans-abris d'Auxerre. Cette préparation des repas, c'est une première pour Mélanie Hakem-Angot, la maman. "_On a mis tout notre amour pour cuisiner ces lasagnes, on a fait aussi un petit gâteau au yahourt avec du chocolat, avec des petites gourmandises et des petites choses qui font plaisi_r". Elles se sont retroussés les manches, elles qui adorent cuisiner.

C’est aussi l’occasion pour Mélanie d’éveiller ses enfants à la solidarité. "Moi ça me plait beaucoup parce que j'aime bien aider les gens", témoigne Lola.

Il est 18h30, Mélanie, Lola et Adèle rejoignent deux autres bénévoles de l'association "Auxerrevice des démunis" pour effectuer la distribution des plats chauds dans les rues auxerroises. "On va rencontrer les personnes à qui l'on va faire plaisir, c'est aussi important de mettre des visages sur des gens et les filles tenaient vraiment à venir faire la distribution et pouvoir échanger avec eux".

Quatre distributions par semaine

Abdelazziz Hajji, fondateur du collectif, fait les plannings de la préparation des repas et guide l'ensemble des bénévoles lors des maraudes. "Nous allons à la rencontre de nos bénéficiaires, il y en a qui sont dans les souterrains, il y en a dans les bois, il y en a qui dorment dans leur voiture et nous allons à leur pied pour leur apporter les repas". Abdelaziz connait l'histoire de chacun d'eux, leur parcours difficile jusqu'à se retrouver sans domicile. "Ce sont des personnes en très grande difficulté, démunis, ils sont vraiment, vraiment dans le besoin. Ils ont faim. Je vous jure qu'ils ont faim", celui qui est brancardier dans la vie marque une pause, avant de poursuive "Quand vous vous approchez d'eux, avec ces paniers, c'est juste extraordinaire, Il y a même des démunis qui nous disent qu'on leur sauve la vie avec ses repas".

Près de 300 bénévoles ont rejoint le collectif. En plus des repas, les bénévoles apportent écoute et soutien. Le collectif fait ses maraudes les mardis, jeudi, samedi et dimanche "mais en décembre, on a fait ça quasiment 7 jours sur 7", souligne Abdelaziz.