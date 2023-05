"Des fleurs et des vélos, ils ne veulent que ça dans les rues", les artisans rétais se battent pour travailler

Comment concilier les vacanciers et les acteurs locaux qui travaillent dans le BTP ? Avec le début de la période estivale, une pluie d'arrêtés municipaux s'abat sur l'île de Ré. Tous limitent les chantiers et travaux pendant les grandes vacances, mais chacun a sa petite particularité. "Certains interdisent les échafaudages sur la voie publique, d'autres les acceptent, mais seulement de 10h à 12h", explique Lola Pinto, à la tête de SAS-Gendre à Bois-Plage. Dans ce casse-tête de l'organisation ça ne s'arrête pas là, car si certaines mairies rétaises les appliquent de juillet à août, d'autre réduisent les possibilités dès avril, et ce, jusqu'à septembre.

C'est pourquoi 167 artisans et professionnels signent une pétition contre ces arrêtés, "on est le seuls à manifester parce qu'on veut travailler", ironise Marc.

"On nous force presque à ne pas travailler dès les vacances de Pâques"

Raphaëlle Palvadeau, gérante de Mouilleron Couverture et Menuiserie à Ars-en-Ré, fait partie des signataires, "on m'a refusé un chantier parce qu'on était le premier avril, quand j'ai demandé quand j'allais pouvoir reprendre, on m'a répondu "fin septembre"". Pour ceux qui sont là depuis toujours, c'est carrément de pire en pire, "il y a quelques années les arrêtés s'appliquaient au mois d'août uniquement, maintenant on parle de six mois quand même", affirme Marc Sury, de Sury Rénov.

Les artisans ont l'impression que rien n'est acté pour les aider, alors qu'à leurs yeux, ce sont eux qui font vivre l'économie locale de janvier à décembre. "Certains acceptent les travaux de 10h à 12h alors que l'été, les déplacements prennent un temps fou, pour faire 10km on met une heure, il faut tout avoir dans le camion dès le départ", poursuit Marc sury.

"Le majeur problème, c'est l'intolérance"

À Loix, près de 20.000 vacanciers profitent de l'île de Ré en période estivale, "le problème, c'est l'intolérance", confie Lionel Quillet, maire et président de la Communauté de Communes de l'île de Ré. Chaque été, le même scénario se répète, malgré les prises de décisions, les gendarmes sont appelés tous les jours pour des nuisances sonores. "En grande partie, c'est en journée, les gens ne se parlent pas, à la moindre perceuse, ils nous appellent", insiste le maire.

Pour "un village apaisé" mais aussi "un village sécurisé", l'arrêté municipal de Loix interdit les échafaudages sur la voie public de juillet à août. Pendant les grandes vacances, les rues se partagent entre les piétons, les cyclistes, les voitures, souvent des familles avec des enfants en bas-âges, pour Lionel Quillet, "c'est trop dangereux de rajouter des échafaudages sur nos routes".

Heureusement, la situation s'adapte à toutes les communes, à Saint-Clément-des-Baleines, la maire Lina Besnier, relate d'une tout autre réalité, "nous faisons partie des rares qui ne sommes pas harcelés d'appels à cause des chantiers". C'est pourquoi l'arrêté mis en place à la pointe de l'île de Ré permet aux artisans de travailler sur la voie publique de 8h à 19h, sauf de juillet à août car la fourchette passe de 9h à 18h.