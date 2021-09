Des fonctionnaires quittent Paris pour Châlons-en-Champagne

Ils sont installés dans la cité administrative Tirlet, au coeur de la ville de Châlons-en-Champagne. Les bâtiments sont anciens, mais à l'intérieur tout est neuf : des cloisons sont tombées, la peinture a été refaite, le mobilier parfois encore emballé. 15 agents des finances publiques travaillent ici : "Et on a encore de la place pour accueillir nos prochains collègues", dit Leslie Blavier, la directrice du service, avec le sourire. 15 nouveaux agents les rejoindront à partir de septembre 2022.

J'ai plus de mètres carrés, pour un loyer moins élevé

C'est notamment pour compenser le départ de l'armée en 2015, que la ville de Châlons-en-Champagne avait candidaté pour accueillir ces fonctionnaires. Et l'an dernier, elle s'est retrouvée sur la liste comprenant une soixantaine de villes choisies. Mais à y regarder de plus près, la plupart des agents sont revenus de Paris parce qu'ils sont originaires de la Marne : "Je voulais revenir vers mes origines", explique Virginie, "Et je voulais aussi pouvoir acheter un bien immobilier, ce qui est quasi impossible à Paris !".

La qualité de vie et les loyers plus bas font en effet partie des arguments, mais pas uniquement pour Leslie Blavier : "Il y a aussi le fait que c'est une création de service, donc c'est un challenge intéressant".

Reportage au sein du service d'appui à la publicité foncière Copier

A terme, Châlons-en-Champagne devrait accueillir une centaine de fonctionnaires et avec elle, les villes de Charleville-Mézières, Troyes, Chaumont ou encore Laon, avaient aussi été choisies pour accueillir des agents des finances publiques. Charleville-Mézières en accueillera 50, mais il faudra attendre 2023.

Cette vague de décentralisation est visiblement la première d'une série puisque le Ministre de l'intérieur Gérarld Darmanin a lancé récemment un appel aux villes de province afin d'accueillir 1 500 agents du Ministère aujourd'hui en poste en Ile-de-France. Les villes intéressées ont jusqu'au 15 octobre pour candidater.