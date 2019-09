Des food-trucks en attendant un nouveau buffet à la gare de Limoges

Depuis plusieurs jours des food-trucks ont pris leurs quartiers sur le parvis de la gare des bénédictins à Limoges. Et ça tombe plutôt bien puisqu'il n'y avait plus rien pour se restaurer depuis la fermeture du buffet de la gare. Ils ont passé un contrat avec la SNCF. De quoi ravir les voyageurs.

Limoges, France

C'est juste devant le buffet de la gare de Limoges fermé depuis plus d'un an que les food-trucks ont fait leur apparition voilà maintenant une dizaine de jours après avoir répondu à l'appel à projets lancé par la SNCF. C'est l'association "Yes we Truck" qui a passé un contrat avec la SNCF pour une durée de 6 mois. Et le menu change tous les jours car 4 food trucks s'y installent à tour de rôle pendant toute la semaine et même les weekends dés 7 h 30 le matin.

Des débuts prometteurs dans un lieu stratégique

Pour les food trucks c'est une très belle opportunité car comme le dit Bertrand Reineix, le patron du Truck à manger "Qu'y a t-il de plus visible à Limoges que la gare de Limoges ?" et s'il est encore trop tôt pour connaître le bilan des ventes, il sait qu'il y a des demandes puisqu'il n'existe plus rien pour restaurer les voyageurs. D'ailleurs il n'y a pas que des voyageurs constate Lionel qui propose de la cuisine polynésienne dans sa "roulotte Aloha". "Nous avons aussi des gens qui travaillent à la SNCF ou dans les administrations du quartier". Et visiblement son activité démarre plutôt bien.

Quel avenir pour le buffet de la gare ?

Visiblement les food trucks ont encore de beaux jours devant eux pour séduire la clientèle et surtout sans la concurrence d'un buffet de la gare. Mais la SNCF s'apprête d'ici début octobre à lancer un appel à projets pour en faire un nouveau lieu de restauration, mais on ne sait toujours pas à quoi il ressemblera.