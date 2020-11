La nouvelle éco : Des formations digitales pour les commerçants chez B2LG Formation

Le but est de rendre autonome les commerçants sur les réseaux sociaux

B2LG Formation est un centre de formation continu pour adulte, spécialisé sur la formation tertiaire afin de développer les compétences et les entreprises. Face à la situation actuelle ils ont créé une formation nommé Boot Camp et destinée aux commerçants.

Mettre en place des outils adaptés à la situation

En mixant leurs formations et en condensant le tout sur un jour, cette formation entend aider les commerçants à mettre en place très rapidement des outils leur permettant de mettre en place du Click & Collect en utilisant les réseaux sociaux. Le but étant de de leur donner des bases et les bonnes pratiques qui leur serviront dans le futur.

