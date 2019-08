Des fournitures scolaires vendues à moitié prix par Emmaüs à Tours-sur-Marne

Tours-sur-Marne, France

Des cartables à 6 euros, des cahiers à 1 euro et des classeurs à 50 centimes : l'association Emmaüs propose aux personnes défavorisées des fournitures scolaires à prix réduits. L'opération a débuté ce samedi à Tours-sur-Marne, attirant dès les premières minutes des dizaines de visiteurs. "_Nous en avons entendu parler dans la presse et nous ne sommes pas déçu_s", témoigne ce père de famille marnais. "Nous avons acheté des cahiers, des agendas, des protections pour les livres. On a payé 33 euros, ce qu'on aurait payé dix euros plus cher en magasin", complète sa compagne.

Des bons d'achats contre des dons

Pour cette opération, Emmaüs a rempli ses locaux de fournitures en tout genre, collectées grâce à des dons et partenariats. "Un hypermarché proposait à ses clients dix euros de bons d'achats s'ils déposaient des fournitures chez nous", explique Laurence Adeline, responsable d'Emmaüs à Tours-sur-Marne. "Nous avons reçu quatre palettes de cartables en provenance de ce magasin et puis nous avons un donateur qui nous a emmené des articles de papeterie (stylos, feuilles etc.)", complète la bénévole qui recense près de 450 cartables.

L'opération se poursuit jusqu'en septembre

250 personnes étaient attendues ce samedi à Tours-sur-Marne. Pour ceux qui n'ont pas pu s'y rendre, pas de panique. L'opération "Rentrée scolaire" se poursuit "jusqu'à la rentrée de septembre", promet Laurence Adeline. Le local d'Emmaüs est ouvert les mercredis, vendredis et samedis de 14h à 17h30.