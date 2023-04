Des fraises espagnoles dans le panier anti-inflation provoquent la colère des producteurs de Carpentras

Le coup de gueule des producteurs de fraises de Carpentras. Ils sont déjà en difficulté à cause de la hausse des prix de l'énergie, de l'inflation en général, de la concurrence étrangère... Et voilà que la grande distribution propose des fraises espagnoles dans son panier anti-inflation au logo bleu-blanc-rouge. "Ça vient nous rajouter une couche dont on n'avait pas besoin", souffle Virginie Fraysse, productrice et présidente du syndicat de défense de la fraise de Carpentras.

"Ce panier répond à un marché français, à une demande française, dont on a évidemment mis un peu de bleu-blanc-rouge dessus. Sauf qu'à l'intérieur du panier, il n'y a pas que du bleu-blanc-rouge. Donc l'amalgame est un petit peu rapide, regrette Virgine Fraysse, qui rappelle l'engagement des agriculteurs français pendant l'épidémie de Covid-19. Nous, on a travaillé, on a rempli les caisses, on a participé au quoi-qu'il-en-coûte. On était là et aujourd'hui, on est dans une crise économique profonde et on nous oublie, une fois de plus."

Un appel au ministre de l'Agriculture et aux consommateurs

Virginie Fraysse en appelle ainsi directement au ministre de l'Agriculture. "Le message que l'on passe aux politiques est clair. Puisque l'humain ne les intéresse pas, on va parler chiffres. Faites le calcul, messieurs les politiques : combien sommes-nous d'exploitants agricoles ? À combien s'élève le montant de nos cotisations ? Hé bien essayez d'appuyer sur la touche "supprimer" pour voir ce que ça donnerait."

Mais elle en appelle également aux consommateurs, et notamment aux Vauclusiens. "Aujourd'hui, on ne parle plus que du prix et on oublie la qualité, les savoir-faire et c'est regrettable, explique Virginie Fraysse. Est-ce qu'on ne peut pas de temps en temps s'arrêter, se poser et prendre 10 euros pour se faire plaisir et manger un bon fruit, plutôt que d'acheter une fraise d'Espagne et de la bourrer de sucre et de chantilly ? Nous, en tous cas, on travaille d'arrache-pied pour continuer à offrir ce produit plaisir."