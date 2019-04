PHOTOS - De futures mariées parisiennes viennent chercher leur robe dans l'Yonne

C'est la pleine saison des mariages, en ce printemps et durant tout l'été. Une période de grande activité pour les métiers du secteur, notamment les créatrices de robes. Elles sont une poignée dans l'Yonne et ont du travail en ce moment.

Les créatrices de robe de mariée sont au moins cinq dans l'Yonne, dont Salomé Gautard. Cette créatrice de 34 ans a quitté Paris il y a un an, pour retrouver à Joigny la ville de son enfance. Joigny où elle fait venir ses clientes, pour la plupart parisiennes.

Des robes de mariée faîtes principalement à la main et sur-mesure © Radio France - Renaud Candelier

Salomé Gautard reçoit dans un atelier blanc, comme ses robes : "dans ces housses, il y a toutes les commandes en cours. Celles-là en général, je ne les montre pas." Elle créé du sur-mesure à partir de ses créations exposées sur un portant : "celle-ci s'appelle Love around Me. C'est une robe coupée en mousseline de soie qui est asymétrique, avec un grand volant de dentelle et de mousseline et de tulle plissé."

Des clientes qui ont un vrai coup de coeur

Ses robes vont du blanc écru, au blanc ivoire, voire champagne : "je ne fais pas du tout de blanc optique, le blanc pur comme une feuille de papier A4. C'est très fluo et pas très heureux au teint." Grâce à ses créations, Salomé Gautard parvient à faire venir à Joigny, des clientes principalement parisiennes : "celle qui viennent, qui sont prêtes à faire ce déplacement, c'est parce qu'elles ont un vrai coup de cœur pour l'univers. La cliente n'est pas là par hasard."

Salomé Gautard exporte environ 10% de ses robes de mariée à l'étranger © Radio France - Renaud Candelier

Et l'Yonne s'avère être un lieu propice : "quand elles viennent au printemps, c'est formidable parce qu'elles traversent la forêt (en train) et puis elles arrivent ici où c'est calme, on entend les oiseaux. Comme un instant suspendu, rien que pour elle."

Chaque année Salomé Gautard crée une nouvelle collection de robes de mariée © Radio France - Renaud Candelier

Salomé Gautard créé une vingtaine de robes de mariée chaque année dont deux à trois sont vendues à l'étranger. Elles valent entre 2.000 et 4.000 euros.