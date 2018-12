Des gilets jaunes de l'Indre réveillonnent sur les Champs-Elysées

Châteauroux, France

Le réveillon de la Saint-Sylvestre est placé sous haute surveillance à Paris : 12 000 policiers et gendarmes sont mobilisés ce lundi soir. Il y a la menace terroriste toujours présente mais aussi, dans un autre registre, les gilets jaunes. Un appel a été lancé il y a quelques jours sur Facebook pour un rassemblement « festif et non violent » à partir 20 heures, au moment où le président de la République s'adressera aux Français. Des gilets jaunes de l'Indre ont pris la direction de Paris ce lundi après midi. Certains d'entre eux, moins d'une dizaine, se sont retrouvés à la gare de Chateauroux. Parmi eux, Bilal pour qui c'est important de manifester à Paris : " Déjà, c'est là-bas qu'il y a la résidence du président, on plus de facilités à se faire entendre. Aller à paris, c'est aussi une façon de consolider notre lien"

" Aller à Paris, ça permet de consolider notre lien " : Bilal, un gilet jaune de l'Indre Copier

Carole, une castelroussine mobilisée depuis le début, est déjà sur place à Paris. Pour elle, ce reveillon du nouvel an sur la plus belle avenue du monde est " un acte symbolique ". Une façon aussi de montrer sa " détermination qui reste la même ; pour tous ces gens que j'ai rencontrés, pour l'avenir de mes enfants, pour mes parents qui sont retraités. Je ne lâcherai rien tant qu'on aura pas un signe fort du gouvernement"