Des gilets jaunes de toute la France à Montpellier ce weekend pour une Assemblée des assemblées

Environ 500 gilets jaunes sont attendus à Montpellier (Hérault) en ce weekend de la Toussaint pour débattre et échanger autour de l'avenir du mouvement, qui s'apprête à fêter son premier anniversaire. Les rencontres vont avoir lieu sur le site du musée désaffecté Agropolis.

Montpellier, France

Trois jours de débats pour dessiner l'avenir. Les gilets jaunes de toute la France se réunissent à Montpellier durant tout le weekend de la Toussaint. Il ne s'agit pas d'une manifestation nationale cette fois, mais d'un rassemblement pour réfléchir, ensemble, à la suite du mouvement, qui s'apprête à fêter son premier anniversaire.

Une "assemblée des assemblées" (ADA) se tient depuis vendredi jusqu' à dimanche sur le site de l'ancien musée Agropolis, à Montpellier. Environ 500 participants sont attendus pour débattre du futur de la mobilisation, mais aussi des liens avec la population, ou encore des violences policières.

"On veut faire ressortir une représentation fidèle de la base, _demander concrètement aux gens qui font le mouvement ce qu'ils veulent_, détaille Christophe, l'un des organisateurs. Chaque rond-point ou assemblée général peut envoyer une à trois personnes pour faire remonter les réflexions".

Pas de lieu pour organiser l'assemblée

Depuis trois mois, les organisateurs sont mobilisés pour la tenue de l’événement. Mais ce n'est qu'en début de semaine qu'ils ont trouvé le lieu: le musée Agropolis, un musée désaffecté depuis presque 10 ans, dans lequel les organisateurs ont installé une cantine et un dortoir.

"Des personnes peuvent s'étonner qu'on fasse ce rassemblement dans un squat, mais il faut bien se dire qu'on ne nous a laissé aucune chance, regrette Christophe. On a épuisé toutes les alternatives, _on aurait préféré qu'une municipalité joue le jeu_, et nous laisse un espace pour un cadre de travail".