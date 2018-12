Des gilets jaunes déterminés à se mobiliser de nouveau samedi dans l'Yonne

Auxerre, France

A Saint-Florentin, une vingtaine de gilets jaunes se relaient à l'entrée de la ville depuis maintenant trois semaines. Ils seront encore là samedi, promet Morgane Ahssaini, car ils attendent davantage du président de la république : " il n'a pas répondu à _nos attentes_. Je pense qu'il se dit ils vont s'arrêter. Nous on veut qu'il écoute et qu'il nous réponde sur les taxes, qu'il augmente les retraites et aide les personnes dans le besoin. Moi j'ai ma mère de 51 ans qui touche 229 euros par mois. Elle ne peut pas se prendre d'appartement, je l’héberge depuis six ans. Qu'il prenne aux riches pour donner aux pauvres."

"Il ne faut pas mélanger tout le monde . On ne sait pas ce qu’il y aura à Paris samedi mais ici c'est calme et ça restera calme" poursuit Morgane âgée de 24 ans. "On a commencé à deux on est vingt-cinq et on sera quarante ce week-end" .

Ces gilets jaunes florentinois ont bien entendu cette semaine les concessions du gouvernement mais ça ne suffit pas. Et chacun a son exigence comme Emilie, 26 ans, auto entrepreneuse : "il nous faudrait quelque chose nous pour vivre. Augmenter le smic serait déjà énorme."

Pour Jean, 61 ans retraité, il faut commencer par faire payer ceux qui le peuvent : " la première mesure qui pourrait me faire changer d'avis c'est remettre l'ISF." Jean 60 ans, demande lui un geste plus radical pour qu'on sorte de cette crise : "il faut changer de Président . Celui-là ne sait pas qu'on existe, il nous dédaigne."

Les gilets jaunes de Saint-Florentin restent déterminés et ils sont prêts pour se faire entendre à rester sur leur rond point le temps qu'il faudra : " on restera même s'il faut passer Noël et le 1er janvier ici."

L'appel de Guillaume Larrivé

Le député Les républicains de l'Yonne Guillaume Larrivé, appelle les gilets jaunes " à ne pas "monter manifester à Paris samedi" "Ce qui compte plus que tout, c'est de préserver la paix civile et sauver des vies", souligne le député sur Twitter. "La rupture avec le macronisme ne doit pas se faire par le chaos, mais par le vote" conclu Guillaume Larrivé.

Le premier ministre se dit désormais ouvert à des discussion sur des mesures supplémentaires en faveur des salaires au niveau du Smic à condition qu'elles ne pénalisent pas "excessivement" la compétitivité des entreprises françaises.

Le ministre des Finances Bruno Le Maire et son homologue chargé des Comptes publics Gérald Darmanin se sont déclarés favorables à une prime exceptionnelle de fin d'année défiscalisée, versée par les entreprises à leurs salariés.

Mardi soir l’Élysée a annoncé l'annulation de la hausse des taxes sur les carburants prévue au 1er janvier ce qui était la revendication au départ des gilets jaunes.