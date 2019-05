Des gilets jaunes marchent de la Savoie à l'Alsace pour montrer leur détermination

Une délégation de gilets jaunes savoyards a fait une pause ce mercredi devant le Parlement européen, à Strasbourg. C'était la dernière étape d'un périple de plus de 500 km, débuté il y a un mois. Le groupe a été rejoint par plusieurs dizaines de gilets jaunes alsaciens.

Strasbourg, France

Une cinquantaine de gilets jaunes s'est rassemblée ce mercredi 15 mai à la mi-journée devant le Parlement européen, à Strasbourg. Des gilets jaunes savoyards, qui se sont baptisés les "yellow vests", accompagnés de gilets jaunes venus des ronds points alsaciens.

La halte des gilets jaunes près des institutions européennes © Radio France - Corinne Fugler

Un périple d'un mois de la Savoie à Strasbourg

Les Savoyards sont partis d'Albertville le 18 avril, à pied pour un périple de plus de 500 km, ponctué de quelques segments en train. Après avoir traversé la Haute-Savoie et la Franche-Comté, ce noyau dur d'une quinzaine de militants a atteint l'Alsace il y a une semaine.

Le groupe a traversé la région via Burnhaupt-le-Haut, Guebwiller, Ribeauvillé et Obernai. Il a fait étape mardi soir à Illkirch-Graffenstaden. À chaque étape, le groupe a été accueilli par des gilets jaunes locaux, qui ont offert le gîte et le couvert, ou fait un bout de chemin en sa compagnie.

Le Parlement européen est actuellement désert mais les marcheurs tenaient à montrer leur mobilisation à la veille des élections européennes. Le scrutin se déroulera en France le dimanche 26 mai.