Des gilets jaunes qui restent déterminés dans l'Yonne

Auxerre, France

C'est donc un nouveau samedi d'appel à la mobilisation chez les gilets jaunes. A Auxerre, la préfecture a pris un arrêté interdisant tout rassemblement de 13h à 20h, dans différentes rue et places du centre-ville ainsi qu'aux ronds-points de Paris, de Jonches et des Clairions mais également sur la rocade.

Le droit à manifester revendiqué

Les Gilets jaunes du rond point de l'Europe à Auxerre se disent toutefois prêt à manifester en dépit de l’arrêté préfectoral. Ils revendiquent_" le droit à manifester sans violences "_disent-ils. Ils se sont réunis jeudi soir en assemblée générale populaire.

Malgré cette interdiction et de faibles mobilisations dans l'Yonne ces dernières semaines, certains groupes de gilets jaunes continuent de croire qu'ils peuvent changer la société. C'est le cas de ceux de Villeneuve-la-Guyard qui se réunissent toutes les semaines.

Lundi, le premier ministre présentera les résultats du Grand Débat. 1 million 900 personnes ont contribué en ligne, il y a eu 10.000 réunions locales et 16.000 cahiers citoyens de remplis. Mais ce qu'attendent les Français ce sont les propositions du gouvernement.

Merci Monsieur Macron

Et sur ce point, les gilets jaunes ne se font pas d'illusions, à l'image du groupe de Villeneuve-la-Guyard qui tient des réunions chaque semaines. Des réunions qui sont d'abord des lieux d'échange : _"le prix de l'essence est quasiment le même que le 17 novembre."Et aussi des moments d'amitié, "merci monsieur Macron" lance alors Daniel à ses compagnons : "même si demain il n'y a plus de rond-point, on est vraiment des potes_ et on se reverra."

Il y a d'autres moyens de faire de l'écologie que de nous coller des taxes - Chantal

Ces réunions des gilets jaunes ont aussi pour but de préparer l'avenir en rédigeant une série de propositions réalistes explique Chantal : _"on va essayer de lui prouver qu'il y a d'autres moyens de faire de l'écologie que de nous coller des taxes. Par exemple, pour un village comme Villeneuve, il faut compter au minimum 18 000 bouteilles de lessive par an dans la déchetterie. La solution c'est d_'acheter la lessive en vrac , ça ferait du bien à la planète."

Certaines propositions sont mêmes assez techniques : " comptabiliser le nombre d'écluses qu'on a en France sur des fleuves ou des rivières assez importantes pour poser des hydroliennes capables de fournir l’électricité de la commune ."

S'engager dans la vie publique

Des idées qui naissent. et derrière cela, une forme d'engagement pour la vie publique résume Christophe : " si tu me demandes ce que va devenir le mouvement je peux te dire qu'il va devenir aussi dur qu'un gros parti politique, même si c'est bien plus puissant."

A Villeneuve-la-Guyard les gilets jaunes ne manifestent pas ce samedi faute d'avoir fait une demande à temps. Mais ils réfléchissent déjà au samedi suivant.