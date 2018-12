Des gilets jaunes s'invitent au conseil municipal de Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan, France

Une vingtaine de gilets jaunes se sont invités ce mardi soir au début de la réunion du conseil municipal de Mont-de-Marsan. Pas de manifestation bruyante ni d'incidents, mais des prises de parole de leurs représentants ainsi que de ceux de l'opposition et du maire Charles Dayot. Les gilets jaunes sont venus demander aux élus montois de les soutenir en faisant remonter leurs revendications auprès du gouvernement et du Président de la République Emmanuel Macron.

Installés au fond de la salle du conseil municipal, certains sont carrément derrière les élus d'opposition, une vingtaine d'hommes et de femmes. Laurent a pris la parole pendant la soirée : "La situation est très grave, on en peut plus, on veut de la justice fiscale." Lors de leur prise de parole, les gilets jaunes ont aussi redit leur colère. L'allocution d'Emmanuel Macron, lundi soir, est loin de les avoir convaincus. "Je crois que nos compatriotes, et vous aussi autour de cette table, vous êtes invités à féliciter tous ceux qui bravent le froid et parfois l'hostilité de certains concitoyens qui ne comprennent pas la situation. Notre détermination est sans faille. Faite la parvenir aux oreilles de ce président, qui n'a pas beaucoup d'oreille en ce moment" rajoute le gilet jaune montois.

Une motion de soutien refusée

Du Rassemblement National à la France Insoumise en passant par le Parti Socialistes et les Communistes, les élus d’opposition manifestent leur soutien au mouvement et à la colère des gilets jaunes. Le communiste Alain Baché, habillé d'un gilet jaune, propose alors le vote d'une motion de soutien : "Les élus locaux peuvent être des relais des souffrances des citoyens vécues sur les territoires, pour les faire remonter au niveau de l'Etat. Et puis en plus, nous à Mont-de-Marsan, on a le privilège d'avoir quelqu'un dans le gouvernement."

Ce "quelqu'un" c'est l'ancienne maire, Geneviève Darrieussecq, actuelle secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées. "J'entends la colère " répond Charles Dayot, le maire de Mont-de-Marsan. Il explique comprendre la colère des gilets jaunes, lui qui se revendique élu de terrain comme l'ensemble de son conseil, quelque soit l'étiquette politique. Mais la demande est refusée. Pour Charles Dayot le préalable à un soutien officiel c'est un dialogue structuré avec des représentants identifiés : "Je ne passerai pas de motion en l'état, tant que je n'aurai pas rencontré des interlocuteurs pour échanger. Par contre, je ne sui spas certain que dans toutes les mairies on fasse ce qui se fait aujourd'hui, prendre 30 à 40 minutes, donner cinq minutes à chacun." Le maire de Mont-de-Marsan tient aussi à rappeler ce que la Ville fait pour le pouvoir d'achat des Montois en matière de culture, d'enseignement, de cantine scolaire (90 centimes à 4.25 euros pour un repas qui revient au total 8 euros à la commune), de sport, et de transports.

Des gilets jaunes qui ont aussi plus une demande concrète de soutien : l'installation de sanitaire, d'un point d'eau et de l'électricité sur le rond-point de Coumassotte qu'ils ne sont pas prêts de quitter.