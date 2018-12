Des "gilets jaunes" tentent d'entrer au fort de Brégançon

Bormes-les-Mimosas, France

Ils ont lancé un appel sur les réseaux sociaux "Aujourd'hui, nous allons prendre le fort de Brégançon", les "gilets jaunes" ont donc décidé d'approcher la résidence de vacances du président de la République sans savoir si Emmanuel Macron s'y trouve vraiment. Ce jeudi dans l'après-midi une quarantaine de "gilets jaunes" ont donc pris le départ depuis Bormes-les-Mimosas pour atteindre le fort de Brégançon.

Le cortège de voiture a été d'abord encadré par la police municipale et les gendarmes mais les manifestants ont finalement étaient stoppés sur une route départementale. C'est à ce moment là qu'ils ont décidé d'atteindre le fort en marchant, à travers les champs et la plage mais une fois de plus les "gilets jaunes" ont été freinés par des gendarmes. Une barrière qui selon eux signifie que le Président est bien présent dans le Var pour les fêtes de fin d'année.

Forcés de rebrousser chemin, les "gilets jaunes" ont promis de revenir très vite peut-être ce vendredi.