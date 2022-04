Des grévistes remplacés par des non grévistes ? La compagnie Volotea assignée devant le tribunal de Nantes

Le syndicat national du personnel navigant commercial assigne ce jeudi la compagnie aérienne Volotea devant le tribunal des référés de Nantes. L'entreprise est accusée de remplacer les grévistes par des non grévistes.

C'est un nouveau bras de fer qui s'engage ce jeudi entre la compagnie aérienne Volotea et le personnel navigant commercial qui réclame des hausses de salaires et qui était en grève lors du week-end de Pâques. La compagnie espagnole à bas-coûts est assignée devant le tribunal des référés de Nantes. La procédure a été engagée par le SNPNC, le syndicat national du personnel navigant commercial, il souhaite que la justice interdise à l'entreprise de faire travailler des non grévistes pour remplacer les salariés grévistes.

La grève d'une partie du personnel navigant de Volotea a entrainé des annulations de vols lors du grand week-end de Pâques.