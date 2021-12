Des grosses sanctions en Côte-d’Or contre les fraudeurs au fond de solidarité

Les fraudeurs au fond de solidarité rattrapés par la patrouille en Côte-d'Or !

Le procureur de la République de Dijon Olivier Caracotch a reçu ce mercredi 1er décembre 8 plaintes déposées par la direction régionale des Finances publiques (DGFiP) de la région Bourgogne Franche-Comté. Si la justice reste évasive sur l’identité et les secteurs concernés, les plaintes concernent des patrons ou des entreprises du département qui ont triché, avec des déclarations mensongères pour obtenir le fond de solidarité, distribué pendant les différents confinements, entre le printemps 2020 et le printemps 2021.

Déjà plus de 170 000 euros détournés en Côte-d'Or

Au total, un peu plus de 170 000 euros (170 372 euros) ont déjà été détournés en Côte-d'Or. Une somme d’argent public qui risque d'évoluer, car d'autres dossiers sont en train d'être étudiés par la DGFiP. Mais la justice va répondre avec un panel répressif de sanctions : les personnes poursuivies risquent jusqu'à 7 ans de prison, 700 000 euros d’amende et une interdiction d’exercer une activité. Un plafond justifié par le procureur de la République de Dijon Olivier Caracotch qui veut aller vite "c'est important de répondre vite pour montrer que ce qui a été mis en œuvre était pour sauver les entreprises et non pas pour enrichir des délinquants."

"C'est important de répondre vite pour montrer que ce qui a été mis en œuvre était pour sauver les entreprises et non pas pour enrichir des délinquants." Olivier Caracotch, le procureur de la République de Dijon.

D'autres plaintes à venir ?

Les enjeux sont potentiellement plus importants : si la justice a reçu 8 plaintes de fraudes pour l'instant, 251 entreprises de la Côte-d'Or sont surveillées de près par les Finances publiques. Elles ont peut-être également escroqué l'Etat sur le fond de solidarité, pour une somme potentielle d'un montant total de 2,1 millions d'euros !

Dans l’ensemble, la fraude reste quand même marginale : 13 899 entreprises ont reçu de l'argent dans le département par le fonds de solidarité. Les patrons ont en grande majorité joué le jeu à l'image de Célia Beltrand, qui tient une boutique de bijouterie fantaisie "Lili en pagaille" Rue des Godrans à Dijon : "j'ai peut être un état d'esprit naïf mais je n'y ai pas pensé. Au moment où mon magasin a fermé, je me demandais juste comment j'allais pouvoir de nouveau ouvrir."

Si vous recevez un courrier de la direction générale des Finances publiques, vous avez 15 jours pour rendre l'argent en trop que vous avez perçu avec le fond de solidarité.