Des habitants de Dordogne montent un collectif citoyen pour ne pas perdre leur dernière librairie indépendante

Bernard Moireau et Thierry et Patricia Lambert, du collectif citoyen pour reprendre la librairie l'Arbre à Palabres, tentent de mobiliser sur le marché de Ribérac.

C'est l'un des derniers commerces indépendants qui font vivre ces petites villes et animent ses habitants, mais comme beaucoup, la librairie L'Arbre à Palabres, à Ribérac (Dordogne) va fermer, faute de repreneur. Les lecteurs, attachés à ce lieu, se sont alors regroupés en un collectif citoyen pour reprendre la librairie. Ils tentent de monter une société coopérative d'intérêt local (SCIC), une association à vocation sociale. Si le pari est relevé, cette société citoyenne sera l'une des pionnières sous cette forme dans le département.

Les habitants de Ribérac et des alentours sont devenus de fidèles clients de l'Arbre à Palabres au fil des années. Comme Manon, 34 ans, qui vient de Aubeterre-sur-Dronne et s'arrête à la librairie à chaque fois qu'elle vient au marché depuis huit ans. "Tout ce que je peux privilégier en local et en humain, je le fais", avance-t-elle. Annie, professeure de yoga à la retraite, abonde : "Nous n'utilisons pas les plateformes [de livraison], nous préférons venir chez nos libraires qui connaissent les livres et peuvent nous en parler."

La librairie l'Arbre à Palabres, c'est 130 m² de livres. © Radio France

Impossible de trouver repreneur

Avec son mari, Frédéric, ancien infographiste, ils passent souvent à l'Arbre à Palabres récupérer des livres. "Privilégions quand même le local, c'est fondamental", ajoute ce dernier. Annie et Frédéric sont même devenus amis avec les propriétaires de la librairie au fil des visites. Mais à 69 et 62 ans, Marcel et Jean-Yves Boucher-Giovanetti, estiment leur retraite bien méritée. Ils ont fixé leur départ à mars 2023 et ont bien essayé de trouver repreneur : sans succès.

"Il faut tomber sur des gens qui ont trois potentiels : l'argent, l'intellect et l'envie de travailler en tant qu'indépendant, Marcel Boucher-Giovanetti est très attaché à cela. Le travailleur indépendant n'est pas le salarié, c'est sûr. C'est être en activité souvent et avec une multitude de choses à faire."

Marcel et Jean-Yves Boucher-Giovanetti, tiennent la librairie l'Arbre à Palabres depuis une dizaine d'années. © Radio France

"On ne peut pas laisser faire ça"

Les deux amies Patricia Lambert et Catherine Thierry ne pouvaient pas se résoudre à voir leur librairie indépendante fermer. "Nous nous sommes dit 'Ce n'est pas possible', raconte la première. Il ne faut pas que la librairie ferme par rapport à tout ce qu'elle représente. Par rapport au centre-ville de Ribérac aussi : pour tous les commerçants qui sont autour. On ne peut pas laisser faire ça. Nous nous battons pour que ça se passe autrement."

Les deux retraités décident de lancer une coopérative citoyenne et locale. "Beaucoup de gens nous ont dit que l'idée est vraiment super et qu'ils sont partants, se réjouit Patricia Lambert. Il y a une belle émulation." Le statut de la SCIC permet, en plus du temps associatif, d'embaucher un libraire salarié. Chaque citoyen qui le souhaite peut prendre des parts sociales. Une vingtaine de bénévoles a déjà donné son accord de participation financière dans cette société un peu spéciale. Les collectivités pourront également devenir partenaires, sous forme de subventions. Le fonds de commerce est fixé à 35 000 euros pour cette SCIC.

70 bénévoles environ sont engagés pour reprendre la libraire. Ils veulent inviter le plus de Ribéracois possible à rejoindre l'aventure. © Radio France

Avancée par petits groupes

"Nous avons eu 70 personnes à la première réunion, poursuit Patricia Lambert. Ce jour-là, il y a eu plus de 20 personnes qui se sont inscrites sur une liste pour étudier tous ensemble le projet. Nous avons eu fait des groupes de travail : [certains] s'occupent de la partie statut, de la partie emploi, de la partie finances, etc." "Nous faisons des réunions collectives pour voir où nous en sommes et nous avançons", affirme avec fierté la retraité.

Pour fédérer encore davantage la troupe de bénévoles et faire avancer la création de la SCIC, Patricia Lambert et les autres initiateurs du projet donnent rendez-vous aux Ribéracois ce lundi 19 décembre à 19h à la salle des fêtes de Villetoureix, pour une réunion d'information. Tous espèrent que cette volonté de rachat de la librairie L'Arbre à Palabres, qui gardera par ailleurs son nom, aboutira.

Le nouveau logo de l'association à vocation sociale et locale, dessiné par Catherine Moireau. - Le collectif citoyen repreneur de la librairie l'Arbre à Palabres