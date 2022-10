Des habitants de Nice interdits d'aller sur leur balcon

Après la chute d'un balcon, des expertises ont été menées dans la résidence "Mont Gros" à Nice, qui regroupe un peu plus de 200 logements. Les conclusions révèlent, selon le bailleur Côte d'Azur Habitat, "un défaut de conception, indétectable lors des entretiens et vérifications habituels et réguliers effectués". Les barres en acier reliant les garde-corps à la dalle de la terrasse sont dégradés.

Balcons interdits

D'autre investigations vont être menées. En attendant, par mesure de précaution, Côte d'Azur Habitat a décidé "d’interdire l’accès aux balcons". Un périmètre de sécurité est également mis en place au pied des façades. Selon le bailleur social, les locataires ont été prévenus par SMS et courrier.

Une entreprise spécialisée interviendra "dans les prochains jours" pour remplacer les garde-corps. Côte d'Azur Habitat rappelle également qu'une réhabilitation est prévue à partir de 2023.

L'école de la résidence fermée

En parallèle, l'école Aquarelle qui se trouve dans la résidence va temporairement fermer. L'établissement n'accueille que 25 élèves, qui seront transférés à partir du lundi 10 octobre vers l'école Bon Voyage. La petite taille de l'établissement a permis de prendre cette décision, avec le Directeur d'Académie.

"Afin de faciliter l’organisation des parents dans un premier temps, la Ville de Nice mettra à leur disposition un bus scolaire le matin et le soir et prendra en charge gratuitement la cantine pour les élèves qui rentraient jusque-là déjeuner chez eux" indique Côte d'Azur Habitat.