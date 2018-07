Saint-Chamond, France

Les portes du bureau de poste d’Izieux/ Le Creux seront bientôt closes à Saint-Chamond. Ce bureau devrait fermer en octobre prochain. Mais les habitants refusent cette fermeture. Certains ont même crée un collectif en mai dernier "Touche pas à ma Poste". Et ce samedi 7 juillet, ses membres se sont même rendus sur le marché de Saint-Chamond pour interpeller la population et la députée Valéria Faure-Muntian qui était présente.

Les personnes âgées appréhendent cette fermeture

Dans ce quartier un peu excentré les habitants sont inquiets de cette fermeture et surtout les retraités. Yvette et Solange sortent de la Poste avec de gros cabas, elles redoutent cette fermeture. Yvette sera obligée de se rendre dans le centre-ville et pour elle c’est le parcours du combattant : "Je mets 28 minutes en bus pour aller dans le centre-ville, ça va être compliqué car j’ai des problèmes de hanches" explique la retraitée.

Un point relais commerçant qui ne propose pas les mêmes services

Et pourtant la Poste prévoit un point relais chez un commerçant du quartier mais pour Francis Lhérault membre du collectif ça ne suffit pas : "Les commerçant ne seront pas assermentés çà pose des questions de confidentialité et ils devront avoir du liquide et là c’est un problème de sécurité". De son côté la Poste explique qu’elle n’abandonne pas la population mais qu’elle fait évoluer son offre de services.

Ce n’est pas la seule fermeture, dans les prochains mois à Saint-Etienne aussi les bureaux de poste de la Cotonne et de Terrenoire devraient également disparaître