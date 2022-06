Des habitants du quartier de l'aéroport à Bourges dénoncent l'insalubrité de leurs logements

Des habitants de la Cité Jardin, située dans le quartier de l'aéroport à Bourges (Cher), se sont rassemblés samedi 25 juin. Ils veulent alerter sur les problèmes d'isolation de leurs habitations, et réclament des travaux d'urgence du bailleur social, Val de Berry.

"Je paye pour avoir froid". Pierrette habite un pavillon du quartier de l'aéroport de Bourges depuis 10 ans, et elle n'en peut plus. "J'ai des infiltrations dans le plafond, sur les fenêtres. Je mets un thermostat à 18.5 degrés toute l'année pour le chauffage, et il ne fait que 16 degrés chez moi" confie la Berruyère.

Des infiltrations et des moisissures

Des témoignages comme celui-ci, Claudie Henry indique en avoir recueilli des dizaines. Elle est la représentante des locataires au conseil d'administration de Val de Berry, le bailleur de ces habitations HLM. Au total, le complexe de la Cité jardin regroupe 99 pavillons, et 355 appartements. "Le problème majeur dans ce quartier, c'est le manque d'isolation. Il y a des moisissures et des infiltrations. Des locataires ont dû jeter du mobilier tant les infiltrations et les moisissures étaient présentes dans leur logement" indique la représentante.

Factures élevées

Conséquence de ces problèmes d'isolations, des factures de chauffage qui explosent. "J'ai payé des factures de 530 euros pour les deux premiers mois de l'année" soupire Pierrette. "J'ai un revenu très bas, donc cela me crée de grosses difficultés."

Cet hiver, je ne pourrais pas me chauffer - Pierrette, habitante du quartier

Des travaux à faire d'urgence

Les habitants du quartier se sont donc réunis samedi 25 juin, pour alerter sur leur situation. Malgré le fait que Val de Berry soit informé - "Ce n'est pas faute de leur signaler depuis 2018 !" tempête Claudie Henry -, rien ne bouge concrètement regrettent les locataires.

Quelques travaux ont été effectués en 2021, mais ils sont insuffisants. Val de Berry promet des grands travaux d'isolation thermique par l'extérieur à l'horizon 2025. "Il y a urgence à entreprendre ces travaux. C'est maintenant qu'il faut le faire" indique la motion des locataires, envoyée à Val de Berry, au Conseil Départemental (auquel est rattaché Val de Berry), et d'autres responsables locaux.

Contacté samedi, Val de Berry n'était pas joignable dans l'immédiat.