Des habitants du quartier Elbeuf-Lescouvé à Amiens lancent leur propre épicerie solidaire

Bientôt une toute nouvelle épicerie solidaire et ultra-locale à Amiens ! Elle se situera quartier Elbeuf-Lescouvé, dans l'ouest de la ville, et sera ouverte uniquement aux habitants de ce secteur prioritaire, sans condition de revenus. Son nom : Patati Patate-là. L'épicerie va ouvrir officiellement dans le centre social du quartier début septembre 2023. En attendant, et depuis février dernier, une dizaine d'habitants travaillent d'arrache-pied sur ce projet, en lien avec le centre social et le Marché solidaire amiénois. L'objectif : soulager au maximum le porte-monnaie des familles du quartier frappées par l'inflation.

Un euro en moyenne le kilo de fruits ou de légumes

Les prix de l'épicerie vont défier toute concurrence. "En supermarché, le kilo de tomates est autour de trois euros en ce moment : nous on pourra le mettre à un euro, 80 centimes... ça dépendra de ce qu'on aura", explique Nathalie, une des habitantes à l'origine du projet. Cette quinquagénaire, mère d'une famille nombreuse, connaît ces fins de mois difficiles. Avec ce projet, elle veut aider ses voisins, sans toutes les formalités des distributions alimentaires classiques : "Là-bas, on nous demande les fiches de paie, explique Nathalie. Une fois, on m'a refusé de l'aide alimentaire parce qu'on m'a dit que je gagnais trop... ça se joue à quelques euros. Et dans ces moments, on mange moins... ou pas."

**"Ici, on se connaît déjà, on fait pas mal d'activités ensemble. J'espère que beaucoup de gens viendront : certains ont peur ou honte. Je les comprends car c'était mon cas, explique celle qui habite le quartier Elbeuf-Lescouvé depuis 17 ans. Ce projet me tient vraiment à cœur." Les habitants devront débourser 3 euros par an pour venir à l'épicerie.

"Chacun doit trouver sa place et venir sans crainte"

En septembre 2023, l'épicerie va ouvrir à tous les habitants du quartier Elbeuf-Lescouvé. Un maraîcher de Pont-de-Metz, à quelques kilomètres de là, fournit les fruits et légumes ; bientôt, un producteur d'œufs devrait aussi devenir partenaire. Melisa Bronchart, directrice adjointe du centre social veut rapidement proposer plus : "On voit en fonction des besoins des familles, qui nous ont parlé de produits secs - pâtes, riz, farine, sucre - ou de produits d'hygiène, qui pèsent lourd dans le budget." Le centre espère développer des partenariats avec des banques alimentaires pour obtenir ces produits.

L'épicerie a par ailleurs été baptisée Patati Patate là : "Il y a d'abord le jeu de mot sur patate, car on est en Picardie ! sourit Melisa Bronchart. Et puis on voulait mettre en avant la convivialité, c'est un lieu d'échange. Il faut que les gens ne s'inquiètent pas de comment ils vont être accueillis". Chacun devra par ailleurs mettre la main à la pâte : "L'idée c'est que chacun trouve sa place : il va falloir aller chercher les produits, tenir la caisse, accueillir les habitants, servir le café... Chaque bénéficiaire pourra dire ce qui l'intéresse."

L'ambition est de créer des moments de rencontre entre les habitants et le maraîcher : "On va essayer d'organiser des cueillettes sur place : beaucoup d'enfants du quartier sont nés en ville et n'ont jamais eu de jardin, c'est bien de leur montrer d'où viennent leurs légumes, comment on passe de la graine à l'assiette !", détaille Melisa Bronchart.

L'épicerie espère à l'avenir acheter des équipements, notamment de stockage - " On a déposé un dossier auprès du budget participatif de la Ville d'Amiens pour espérer un financement ", explique Melisa Bronchart - et avoir des locaux indépendants.

A Amiens, quatre quartiers en lien avec des maraîchers

L'autre partenaire de ce projet, en plus du centre social, c'est le Marché solidaire amiénois. "Dans cette collaboration, notre mission c'est de trouver un maraîcher ou d'autres partenaires, qui acceptent de prendre part au projet, détaille Lucien Fontaine, président du Marché solidaire amiénois. Pour le rémunérer, on sollicite des entreprises, des associations, des collectivités qui sont nos partenaires... un maraîcher par exemple qui se détache une fois par mois sur cette mission, cela représente un coût de 3.600 à 3.800 euros", poursuit-il.

A ce jour à Amiens, quatre quartiers et centres sociaux sont en lien avec des maraîchers : "D'abord Elbeuf-Lescouvé avec le maraîcher Les Franches Terres à Pont-de-Metz ; le centre social Étouvie avec l'île aux Fruits ; le centre social du quartier Pierre Rollin avec la ferme de La Bassure Gorguette à Yzeux ; le relais social Amiens Nord avec l'hortillon Jean-Louis Christen". Le marché solidaire amiénois intervient aussi à L'Etoile, qui travaille avec un maraîcher à Vignacourt et dans la commune d'Hellemmes, près de Lille, avec un maraîcher de Bondu (59).

Le marché planche par ailleurs pour la rentrée de septembre sur une caisse alimentaire, pour financer ces maraîchers

