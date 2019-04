Des habitants lancent une cagnotte pour aider la dernière boulangerie de Bellegarde-en-Marche

Le couple de boulangers de Bellegarde-en-Marche vient d'avoir une jolie surprise. Depuis une semaine, six habitants ont mis en ligne une cagnotte pour aider Laurence et Didier Lecuier. Ils sont en redressement judiciaire et Didier souffre d'un cancer. Le couple a besoin de 4.500 euros.

Bellegarde-en-Marche, France

Six habitants donnent un peu d'espoir à la dernière boulangerie de Bellegarde-en-Marche. Tout a commencé un matin, lorsque Raphaël et son épouse sont allés chercher leur pain. "En règle général, c'est toujours moi qui vais acheter le pain, raconte Raphaël, et là il se trouve qu'on était ensemble. On a échangé avec Didier, qui nous a fait part de ses difficultés financières et mon épouse a eu une réaction très humaine, sans calculer, elle s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose, qu'il faut qu'on se bouge."

La dernière boulangerie de Bellegarde-en-Marche, près d'Aubusson © Radio France - Sarah Vildeuil

"De la malchance"

Le couple décide alors de créer une cagnotte sur internet. Quatre amis se lancent aussi dans l'aventure. "J'habite en face de la boulangerie, précise Jean-Pierre. Il n'a pas hésité une seconde à soutenir l'initiative.

Je sais que ce ne sont pas des fainéants, ils ont eu des ennuis, de la malchance même je dis parce que franchement, ils travaillent. Jean-Pierre, habitant de Bellegarde-en-Marche

La malchance elle dure depuis 2008: l'autre boulangerie de la commune ferme. Didier et Laurence décident d'agrandir leur petit commerce ouvert en 2004. "Entre temps, on n'a pas eu de chance, nous avons découvert le cancer de la peau de mon mari, se souvient Laurence. Cela voulait donc dire hospitalisation, examens... donc nous avons été obligés d'embaucher un boulanger. Mais le problème, c'est que mon mari n'a jamais perçu d'indemnités."

Didier n'a pas droit à des indemnités car l'entreprise est en redressement judiciaire. Le boulanger recruté est licencié. La vendeuse chargée des tournées est partie l'été dernier. Mais il y a encore des charges à payer. Alors voir des clients qui se mobilisent quand rien ne va, Didier ne s'y attendait pas.

On est content qu'on nous soutienne. Seuls, on n'aurait pas été capable de s'en sortir. Didier, boulanger à Bellegarde-en-Marche

Le couple de boulangers doit passer devant le tribunal de commerce de Guéret le 28 mai. D'ici là, il espère avoir réuni les 4.500 euros nécessaires. Pour les aider, vous pouvez participer à la cagnotte "Sauvons la boulangerie de Bellegarde-en-Marche" sur le site lettchi.com.