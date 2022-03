Des influenceurs partout, en Corse aussi

Présents sur les réseaux sociaux, ils ont de plus en plus d’influence sur nos modes de consommation. C’est pourquoi on les appelle les influenceurs. Dans le domaine de la mode, de la beauté, de la décoration ou du gaming par exemple, au départ un influenceur transmet sa passion et partage son quotidien avec sa communauté.

Du succès, ils en ont, au point d’en faire leur métier. C’est le cas de Julie GTR, bastiaise de 19 ans qui a crée sa société, elle affiche plus d’un million de followers sur les réseaux sociaux

Julie GTR, plus d'un million de followers - Julie GTR

Autre succès, celui d’Angelina Luciani, qui a crée sa marque de Maillots et d’Active Wear « Gina the label ». C’est le confinement qui l’a décidé de s’aventurer sur les réseaux sociaux

Gina the label - Helena Padovani

Et Aujourd’hui, Julie GTR et Angelina Luciani reconnaissent également profiter beaucoup de l’image idyllique de la Corse au sein de leur communauté.