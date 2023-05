Des intentions de recrutement à la hausse pour 2023 dans le Territoire de Belfort

Pôle Emploi a présenté ce vendredi les résultats de son enquête annuelle en besoins de main d'œuvre (BMO) pour le Territoire de Belfort. Une étude menée auprès d'un panel d'entreprises pour connaitre leur intentions de recrutement dans l'année à venir et interroger les difficultés qu'elles peuvent avoir à pourvoir certains postes.

Reprise lente mais constante

Sur 681 établissements ayant répondu à l'enquête dans le département (75,000 en tout interrogés dans toute la France), 4350 projets de recrutement ont été déclarés, soit une hausse de 27% par rapport à 2022 : « Nous avons une reprise moins rapide que d'autres départements de la région mais constante, régulière » note Sarah Jeantet, Directrice territoriale déléguée de Pôle Emploi pour le Doubs et le Territoire de Belfort.

Le chômage reste important dans le Territoire de Belfort, à 8,4%, en comparaison à la moyenne de la région Bourgogne-Franche-Comté, à 6,4 % : « L'explication tient aussi dans le fait qu'il y a des pôles d'attractivité autour de Dijon, Lyon, en Ile-de-France. Les personnes qui ont fait des études ne restent pas forcément dans le Territoire » commente Catherine Domon, directrice de l'agence Pôle Emploi de Belfort Thiers, qui voit dans le développement de l'industrie hydrogène une occasion de fidéliser des talents dans le département.

De nouvelles méthodes de recrutement

Parmi les raisons pour lesquelles il est difficile de recruter d'après les entreprises, l'inadéquation du profil des candidats arrive en tête derrière des motifs comme les conditions de travail, le déficit d'image ou l'éloignement géographique. Pour aller au delà du CV, Pôle Emploi mise de plus en plus sur l'immersion des demandeurs d'emploi en entreprise pour susciter le contact direct entre eux et les employeurs : « Nous avons eu un candidat qui n'avait pas été retenu sur CV auprès d'une entreprise de restauration. Après visite de l'entreprise et échange avec un de ses dirigeants, qui ne savait pas que le candidat avait déjà postulé, ce dernier a été embauché » rapporte Catherine Domon.

Le métier d'aide à domicile ou de travailleur familial est le plus recherché. Les professionnels de l'animation sont ensuite très demandés, mais ces chiffres sont biaisés en raison dans la prise en compte des besoins des entreprises organisatrices du Fimu et des Eurockéennes, dont les emplois sont saisonniers. Viennent ensuite les agents d'entretien , les apprentis, les employés de cuisine. À l'échelle de l'aire urbaine ce sont près de 30% des entreprises qui envisagent de recruter en 2023, en premier dans le secteur des services.

