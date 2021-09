Des investissements et des commandes pour l'usine Aperam de Pont de Roide.

Lionel Vadam pour l'Est Républicain

C'est l'une des plus vieilles usines de France, l'usine Aperam de Pont de Roide construite par la famille Peugeot en 1843. Il y a quelques mois encore, on s'inquiétait pour sa pérennité, aujourd'hui, l'horizon se dégage pour elle avec un carnet de commande bien garni et des investissements de la maison mère qui témoignent de l'intérêt pour le site rudipontain.

Aperam Pont de Roide est spécialisé dans l'inox de précision. Le groupe Arcelor Mittal y investit dans plusieurs outils : une cisaille de grande largeur pour 5 millions d'€, bientôt une cisaille de précision pour 4 à 5 millions d'€. Et bientôt peut-être encore une nouvelle ligne de conditionnement.

"Aujourd'hui, la demande repart" explique Alain Reutenauer, délégué Force Ouvrière à l'usine Aperam de Pont de Roide. © Radio France - Christophe Beck

"Ces outils nous ouvrent la voie à des produits plus techniques", explique Alain Reutenauer, responsable du syndicat Force Ouvrière à l'usine de Pont de Roide. "Le site de Pont de Roide est le seul du groupe à pouvoir réaliser ces produits de précision. Le groupe Aperam a du s'en rendre compte. C'est pour cela qu'il a consenti à ces investissements".

Pour le député LREM de la circonscription, Frédéric Barbier, cette santé retrouvée, l'usine la doit aussi à un dispositif anti dumping mis en place par l'Europe "qui a concouru à augmenter le prix de l'inox pour rendre le site de Pont de Roide à nouveau compétitif".

Le plan social initié il y a quelques mois reste toutefois d'actualité. Il devrait délester les effectifs de 62 postes sur un peu plus de 200 salariés. Force Ouvrière bataille pour améliorer les conditions de départ.

Quant aux commandes, poussées par la reprise d'après confinement, elle garantissent de l'activité pour quelques mois, voire quelques années.

L'usine pourrait se tourner vers de nouveau débouchés comme la pile à combustible. "On espère bien travailler avec le site pile à combustible d'Allenjoie. Car nous sommes capable de descendre jusqu'à 50 microns d'épaisseur. On est les seuls à pouvoir faire ça chez Aperam", conclut Alain Reutenauer.