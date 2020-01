Des investisseurs asiatiques veulent faire de l'ancien hôpital de Vesoul un hôtel de luxe sur le thème du vin

Vesoul, France

Le bâtiment central de l'ancien hôpital Paul Morel de Vesoul va être racheté par un fond d'investissement basé à Hong-Kong. L'imposante bâtisse du XVIIe siècle était vide depuis 10 ans, après le déménagement de l'hôpital à la périphérie de la ville. Les acheteurs arrivent à Vesoul avec un projet ambitieux: transformer l'ancien couvent des Capucins en un hôtel de luxe dédié à des séjours sur le thème du vin, baptisé "le Château Vigneron".

Attirer une clientèle étrangère

Le bâtiment de 8000 mètres carrés devrait abriter à terme 70 chambres, dont 21 suites luxueuses, deux restaurants dont l'un installé dans la chapelle, un bar à vin, une terrasse panoramique, un spa proposant des soins de vinothérapie, des caves privées que les clients pourront louer pour y abriter leurs précieuses bouteilles à l'année et des salles de dégustation. Le public visé est une clientèle étrangère, essentiellement asiatique, pour des séjours "tout inclus" de plusieurs jours, comprenant des initiations à l’œnologie, des dégustations de vin, des repas à thème préparés par des chefs étoilés et des visites de vignobles et de domaines. "Vesoul est idéalement situé à égale distance de la Bourgogne, de la Champagne, de l'Alsace et du Jura", explique Auguste Donini, chef de projet pour le compte des investisseurs. "Les clients seront basés à Vesoul", ajoute-t-il, "mais suivront un parcours œnologique dans toutes ces régions viticoles".

Vu de Shanghai ou de New-York, Vesoul est en Bourgogne" - Alain Chrétien, le maire et président de l'agglo.

Le bâtiment central de l'hôpital Paul Morel est la propriété de la communauté d'agglomération depuis 2013. "C'est une formidable opportunité pour Vesoul, pour l'agglo, pour le département" se réjouit le président de la communauté d'agglomération et maire de Vesoul, Alain Chrétien. Il se dit soulagé d'avoir enfin trouvé un repreneur pour ce bâtiment historique inutilisé, alors que le site de l'ancien hôpital est en pleine mutation, avec la construction en cours de 150 logements et la reconversion des bâtiments annexes qui accueillent notamment le siège de l'ADAPEI de Haute-Saône, un foyer pour personnes handicapées vieillissantes et une maison médicale.

Un investissement de 27 millions d'euros

Le compromis de vente devrait être signé jeudi 23 janvier, pour un montant de deux millions d'euros. L'agglomération est en train de faire procéder au désamiantage et au déshabillage de tout l'intérieur du bâtiment. La signature de la vente pourrait intervenir au mois de juin 2020, une fois ces travaux préparatoires achevés. Les investisseurs, qui restent très discrets sur leur identité, prévoient ensuite 20 millions d'euros de travaux de rénovation et de restructuration , auxquels il faut ajouter 5 à 6 millions pour la décoration intérieure. L'essentiel de l'ancien couvent sera conservé, seule l'aile est, qui date des années 50 sera rasée et remplacée par un nouveau bâtiment. Le "Château Vigneron" ouvrirait ses portes au plus tôt en septembre 2023.