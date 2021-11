Des jeunes pousses normandes parient sur la Silver economy

La Silver economy, l'économie des séniors s'impose chaque jour un peu plus et ne concerne pas seulement les acteurs institutionnels mais de plus en plus de "start-up" assure Valérie Egloff, la président du Gérontopôle Seine-Estuaire, au Havre (Seine-Maritme).

Ces "jeunes entreprises ont compris par exemple l'intérêt à créer des outils numériques" pour les séniors ou encore des "produits alimentaires adaptés". La Silver economy est un marché en pleine expansion assure Valérie Egloff.

La mobilité des séniors

Cette année, pour le Silver Day Normandie, c'est la question de la mobilité qui sera mise en avance. "C'est vrai que quand on vieillit, il peut être plus difficile de se déplacer vers les lieux de culture, de loisirs" et pourtant on toujours envie de visiter "le Mont Saint-Michel, les plages du débarquement, les falaises d'Etretat" cite Valérie Egloff. Ce sont ces questions par exemple qui seront abordés lors de ces rencontres.

L'interview complète de Valérie Egloff est à réécouter ici.