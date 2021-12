Des jouets distribués aux enfants de la commune d'Ifs par les restaurants du coeur

Ce mercredi 15 décembre, le père Noël est passé en avance pour les enfants de la commune d'Ifs (calvados) et des alentours. Comme chaque année depuis 9 ans, la distribution de jouets a lieu au local des restaurants du cœur de la ville. Puzzle, peluches, jeux de société...sur place, les enfants ont l'embarras du choix.

Une récolte de jouets sur 15 jours

Une action en partenariat avec le Conseil municipal des jeunes de la commune d'Ifs qui s'occupe de la collecte et de la remise des jouets. Quentin Dumon les a accompagné et raconte :

"Il y a eu des points de collecte permanents au niveau des écoles élémentaires et maternelles de la ville d'Ifs, dans les collèges et à l'école de musique et de danse. On a eu des jeux neufs comme d'occasion. Au total, nous en avons plus d'un millier, c'est certain."

Sur place, Coline, 14 ans participe pour la cinquième année consécutive. Elle est ravie de pouvoir participer à cette initiative :

"Quand on les voit choisir leurs jouets, je trouve cela vraiment magnifique, certaines familles n'ont pas les moyens de leur en acheter et c'est triste. Pour moi, c'est important de pouvoir aider les autres."

Sentiments partagés pour Emile, 14 ans qui a réalisé la collecte pour la deuxième fois :

"J'ai participé à l'école Jean Vilar à Ifs. Nous avons nettoyé les cadeaux, remis des piles et remis en état. Cela ravive un petit peu la magie de Noël de voir ces enfants heureux."

291 enfants bénéficiaires

Virginie, maman de trois enfants, attend son tour. Pour cette habituée et ancienne bénévole, cette action est d'une grande aide :

"C'est du bonheur pour les enfants. Mon fils a eu un livre, une peluche et une fusée. Les petits sont toujours contents, ils n'ont pas énormément de cadeaux d'habitude, c'est vrai que la vie est difficile."

Cette année encore, la demande est forte comme l'indique la responsable des restaurants du cœur d'ifs, Liliane Della Vedova :

"Notre campagne d'hiver n'a débuté que le 3 novembre, les familles sont de plus en plus nombreuses, toutes les semaines nous avons de nouveaux inscrits. On compte 291 enfants qui viennent chercher des jouets."

Une prochaine collecte aura lieu mercredi 22 décembre pour les parents n'ayant pas pu récupérer les jouets.