Des jouets neufs pour les familles défavorisées, le Secours Populaire de la Manche lance les Pères Noël verts

On les voit souvent dans les grandes surfaces emballer, contre un petit don, les achats de Noël, les Pères Noël verts du Secours populaire sont au travail dans la Manche. Comme chaque année, ils organisent cette opération mais avec une nouveauté pour 2021 : des jouets neufs en libre-service pour les bénéficiaires de l'association. Chaque famille inscrite pourra donc choisir un jouet le 15 décembre au local du Secours populaire à Querqueville. Le Secours populaire a noué pour cela des partenariats avec des entreprises comme Cap Cotentin pour récolter des cadeaux neufs mais chacun peut également faire un don, en jouet ou en argent. Comme lors des éditions précédentes, des braderies de jouets de seconde main reconditionnés sont aussi organisées. L'argent récolté servira notamment à financer des colis alimentaires festifs.

Cette campagne 2021 est aussi marquée par le retour des spectacles de Noël pour les enfants. Ils n'avaient pas pu avoir lieu l'année dernière à cause de la pandémie. Ils auront lieu à Coutances (8 décembre), Quettetot et Granville (18 décembre), Cherbourg-en-Cotentin (22décembre).

Une précarité qui a augmenté avec la crise sanitaire

Pour l'association, la campagne des Pères Noël verts est d'autant plus utile cette année que la crise sanitaire semble avoir aggravé la précarité de certaines familles. "On a de plus en plus de personnes qui arrivent avec des situations compliquées," constate Emmanuelle Saillard, la directrice adjointe du Secours populaire dans la Manche. Les fêtes sont un moment encore plus difficile financièrement cette année à cause des pénuries de matériaux : "Il y a en plus une crise autour des jouets avec des prix qui augmentent," poursuit Emmanuelle Saillard. Le Secours populaire aide près de 9 000 personnes dans le département et compte plus de 34 000 passages à l'aide alimentaire. L'association souligne, dans ces conditions, l'importance de passer de bons moments après la période difficile du Covid où beaucoup n'ont pas pu se retrouver.

Le Secours populaire appelle particuliers et entreprises à faire un don à l'association où à s'y engager en tant que bénévole. Plus d'informations sur le site et la page Facebook du Secours populaire de la Manche.