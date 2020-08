Des juillettistes en majorité français, se précipitent dans les campagnes Limousines

S'éloigner des centres-villes et fuir l'arrivée des touristes, voilà la tendance des voyageurs rencontrés en Limousin. À Limoges par exemple, seul 13% de touristes étrangers ont visité la ville de porcelaine ce mois de juillet contre 87% de touristes français. En juillet dernier, ces derniers représentaient 74% du tourisme local. "Par contre nous voyons des touristes français que l'on ne voyaient pas d'habitude à notre grande surprise, selon Clotilde Cassaut, directrice de l'office de tourisme de Limoges, des habitants du nord et une clientèle des pays de la Loire, des Hauts de France et de Rhône-Alpes. Ce qui les intéresse le plus sont les visites guidées "Limoges en 90 minutes" et aussi, la nature environnante. Je pense qu'il y a eu une volonté après le confinement de découvrir les atouts de la France".

"Il y a quand même un peu la conséquence covid" qui rentre en compte selon Annie et Guy, venus de Saint-Malo en Bretagne, car "en ce moment, sur les côtes françaises il y a trop de monde, trop d'affluence et nous avons envie de fuir tout ça. Bon, nous sommes venus aussi pour avoir des soirées chaudes, avoue le couple de sexagénaire, ce qui est rare en bord de mer".

Christian et Sylviane viennent eux de La Manche. Les étés, ils visitent la France et cette année, pour avoir un logement, ils s'y sont pris en janvier contrairement à Patrick et Gisèle qui ont improvisé un road trip sur les routes du Limousin : "toutes les chambres d'hôtes sont prises d'assauts comme les gîtes autour de Limoges. Nous voulons nous rendre à Brive, à Collonges-la-Rouge, mais nous n'avons rien trouvé alors nous nous sommes rabattus sur un hôtel Ibis, ça fait l'affaire".

En effet, les gîtes de Haute-Vienne sont très prisés par les touristes : "la périphérie des villes fonctionnent mieux pour le secteur hôtelier. Peut être que les touristes ont peur de fréquenter la ville et préfèrent la campagne", souligne Alain Guillot président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie de Haute-Vienne. En fonction des zones, l'hôtellerie urbaine est en recul de 20 à 60% selon les chiffres du directeur général du comité régional du tourisme. Une perte qui s'explique notamment par l'arrêt complet du tourisme d'affaires.

Sur la Corrèze, les touristes recherchent davantage de la fraîcheur et des points d'eau avec la Vallée de la Dordogne : "C'est une tendance depuis plusieurs années déjà et là ça s’accélère avec la situation actuelle, ils recherchent des zones naturelles mais qui ont accès à l'eau. Globalement, il n'y a pas de recul net de la fréquentation. Certaines zones ont été plus visitées que d'habitude, avec en moyenne 10% de touristes en plus", selon Michel Durrieu, directeur général du comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine.

Du côté des restaurants, "la fréquentation est médiocre", observe Alain Guillot. "Les terrasses donnent l'impression qu'il y a du monde mais les intérieurs sont vides. Certains établissements ont dû mal à retrouver leurs clients d'avant, ce qui est lié à l'absence d'événements comme les mariages notamment. Il y a un gros manque pour cette saison".