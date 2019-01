Dès l'ouverture du CES de Las Vegas, des contacts prometteurs pour les entreprises de Nouvelle-Aquitaine

Bordeaux, France

Il y avait du monde dans les allées de l’Eureka Park, à Las Vegas, pour le premier jour du CES , le plus grand salon mondial de l’high-tech. Réunis sous la bannière de la French Tech, dans l'espace réservé à la Nouvelle-Aquitaine, et les 28 entreprises de la région ont déjà vu défiler des milliers de visiteurs, dont certains très intéressés par les innovations présentées.

La foule des visiteurs dès les premières heures pour les entreprises néo-aquitaines © Radio France - Pierre-Marie Gros

C'est le cas par exemple de Meshroom, une start-up bordelaise née il y a deux ans et spécialisée dans la réalité virtuelle. Il faut dire que la démonstration proposée - vous coiffer d'un casque de vision en 3D - attire immédiatement les curieux . "C'est un domaine encore en pleine expansion, et qui évidemment intrigue , explique Elsa Kerdella, la responsable du réseau de distribution au sein de l'entreprise; du coup, les gens s'arrêtent, ils voient sur l'écran de l'ordinateur à coté les images que la personne visualise dans le casque, et ça leur donne envie d'essayer".

Séance explications de la réalité virtuelle © Radio France - Pierre-Marie Gros

Un visiteur américain est justement en pleine démonstration, et le PDG de Meshroom, André Doumenc, lui fournit toutes les explications. "Son fils travaille dans le bâtiment, et il se dit que ce genre d'applications pourrait l'aider à visualiser un environnement qui n'existe pas encore. Avant de fabriquer, grâce à cet appli, son fils pourrait procéder à des vérifications et éviter certaines erreurs."

"Faire aussi bien que l'an dernier en terme de retombées" Copier

De beaux contrats signés lors du CES 2018

Le logiciel que la société bordelaise a mis au point pour voir un projet 3 D en taille réelle vise à démocratiser la réalité virtuelle dans le monde économique, il est utilisé dans le monde du design, plus généralement dans la fabrication industrielle, pour l'installation de chaînes de montage. "L'an dernier, poursuit André Doumenc, nous avons eu de très bonnes retombées. Nous avons signé des accords avec Karcher US et Harley Davidson, et également des entreprises françaises. On rencontre ici des gens qui ont des vrais besoins en matière de nouvelles technologies, et nous répondons à de vrais besoins".

La délégation néo-aquitaine, juste avant le coup d'envoi de ce CES 2019 © Radio France - Pierre-Marie Gros

Comme les autres membres de la délégation de Nouvelle-Aquitaine, restera ensuite à entretenir rapidement ces contacts, afin qu'ils se transforment en vrais contrats.