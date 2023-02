"Dès le début du mois c'est compliqué" : des locataires cherbourgeois contre la flambée de l'énergie en HLM

Cherbourg, Équeurdreville ou encore Octeville, ils viennent de différentes cités de logements sociaux de l'agglomération du Cotentin pour manifester contre la flambée de leurs factures énergétiques. Près d'une centaine de personnes était présente, devant les locaux du bailleurs social des Cités Cherbourgeoises, quartier Charcot Spanel à Cherbourg-en-Cotentin ce samedi 4 février.

Des factures qui s'accumulent

"On arrive à des montants énormes," s'alarme Nicolas qui loue un cinq-pièces dans la résidence Henri Ribière à Cherbourg. Même constat chez Patricia à Octeville, qui a fait ses calculs : "Pour un petit F3, on est à 120€ de chauffage par mois. Entre septembre 2021 et août 2022, cela fait plus de 500€ d'augmentation !" Une situation qui inquiète aussi Michel, d'autant plus que son logement à Équeurdreville est mal isolé, "on n'a pas la température," dénonce le locataire, "je suis au rez-de-chaussée, au-dessus des caves et souvent, je n'ai pas 19 degrés au sol, en ce moment j'ai 14 degrés !"

Les locataires des logements sociaux de l'agglomération cherbourgeoise dénoncent la multiplications des augmentations. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Pour ces habitants qui subissent déjà en 2023 une hausse de leur loyer à cause de l'inflation, les dépenses s'ajoutent les unes aux autres et leur situation financière devient difficile. "Ce n'est pas à la fin, déjà au début du mois, c'est compliqué," indique Patricia, "une fois que tout est réglé, voilà. Il n'y a plus rien."

"On veut être à la table de négociation"

Face à cette situation difficile, les locataires ont l'impression de ne pas être écoutés. "Le "paie et tais-toi", c'est fini," s'agace Bruno Delmazure, président dans la Manche de la Confédération Nationale du Logement (CNL), "on veut être à la table des négociations." Plusieurs élus municipaux de Cherbourg-en-Cotentin étaient également présents à la manifestation ce samedi en soutien aux locataires. Tous demandent à pouvoir participer aux discussions pour trouver des solutions et espèrent un bouclier tarifaire pour les logements sociaux afin de faire face à la flambée des coûts de l'énergie.