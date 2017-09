Des légumes livrés en barque en plein cœur de Strasbourg

Depuis le 2 septembre, Christophe Moeglin propose de livrer en barque les restaurateurs du bord de l'Ill, à Strasbourg. Ses légumes viennent de l'îlot de la Meinau, un maraîchage de proximité, et les particuliers peuvent aussi en profiter.

Il est encore tôt... et Christophe Moeglin est déjà à la manœuvre. Le gérant de la société Au petit marché d'Alsace et ses collègues s'activent au bord de l'eau, à l'endroit où le Rhin Tortu se jette dans l'Ill, à Strasbourg. C'est là que les attend leur toute nouvelle barque à fond plat. Tomates, fenouil, carottes fanes, potimarons... "Tous les légumes que nous embarquons viennent des 11 hectares de terre et des 6.000 m2 de serres de l'îlot de la Meinau, juste à côté. On les a cueillis hier", explique Christophe Moeglin, qui a l'habitude de livrer les produits de ce site en camion, aux restaurateurs et aux particuliers. Depuis le 2 septembre, il a lancé son nouveau projet : la livraison par voie d'eau, via l'Ill.

Un marché sur l'eau pour les restaurateurs...

Quelques coups de pagaie... et le moteur électrique, écologique et silencieux, prend le relais. "J'ai le permis fluvial, mais j'ai dû réviser un certain nombre de choses pour que la cohabitation avec Batorama se passe bien", sourit Christophe Moeglin.

Les livraisons en barque sur l'Ill, ça se faisait encore à la fin du XIXe siècle. Et l'îlot de la Meinau se trouve au bord du Rhin Tortu.

Christophe Moeglin livre des légumes en barque à Strasbourg, le 2 septembre 2017 © Radio France - Aude Raso

Une fois les ponts couverts passés, Christophe Moeglin s'arrête une première fois sur le quai de la Petite France. C'est là que l'attend Mathias Wendling, le chef du restaurant L'Oignon. "J'ai tout de suite dit que c'était une super idée, dit-il, les bras encombrés de salade et de courgettes. C'est plus pratique que les camions qui encombrent le centre-ville." À ce jour, une dizaine de restaurateurs strasbourgeois se sont montrés intéressés.

... et les passants

La scène de cette toute première livraison attire les curieux. Ravie, Marie-Louise, une habitante du quartier, en profite pour remplir son filet de légumes frais... car Christophe Moeglin propose aussi aux passants de venir s'approvisionner directement depuis sa barque. "Je trouve ça génial, s'exclame Marie-Louise. C'était tellement dommage de ne pas utiliser les voies d'eau dans Strasbourg. Quand j'étais petite, des marchands faisaient des livraisons en barque. Ça n'existait plus... jusqu'à maintenant."

Christophe Moeglin livre des légumes en barque à Strasbourg, le 2 septembre 2017 © Radio France - Aude Raso

"Il y a une forte demande des consommateurs. Tout le monde trouve cette idée formidable, se réjouit Christophe Moeglin, qui espère bien transforme l'essai. Les gens veulent savoir d'où viennent et comment sont acheminés leurs produits." Il sillonnera désormais l'Ill les mercredi, vendredi et samedi. Après un premier stop à 9h au quai de la Petite France, sa barque s'arrête devant le pont Saint-Thomas vers 10h, quai du Sable à 11h, et à l'aplomb du pont Saint-Guillaume à midi.