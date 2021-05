Des lieux secrets pour pique-niquer dans la Marne

Un bout d'herbe au bord de l'eau, une table perdue au milieu de la nature dans la Marne... Voilà des endroits parfaits pour pique-niquer. Ne reste qu'à les découvrir. C'est l'essence même du projet du Grand Reims, de toutes les offices de tourisme du département et de l'Agence de développement touristique de la Marne, présenté jeudi 27 mai à Cormicy.

Lancée à la mi-juin, l'opération "pique-niques en Champagne" proposera aux visiteurs de passage, aux touristes de découvrir des lieux très spéciaux. Les organisateurs ont repéré 75 endroits parfaits pour pique-niquer du sud au nord du département, dont 58 totalement insolites, peu voire pas connus du grand public.

Des cartes pour découvrir les spots de pique-nique

Seulement, ces spots sont secrets pour le moment. Pour y avoir accès, il suffit de commander à manger chez un restaurateur partenaire de l'opération. À la réception de votre plat, vous recevrez une carte postale avec les coordonnées GPS de l'un des 75 lieux ciblés par les Offices : "On peut collectionner ces cartes postales, développe Alexandre Bariteaud, chargé du marketing et de la communication à l'Office de tourisme du Grand Reims. On commande à manger en semaine, et ça donne des idées pour le weekend avec les amis."

Dans ce concept, tout le monde est gagnant, restaurateurs comme touristes selon Philippe Verger, directeur général de l'Office de tourisme du Grand Reims : "L'intention, c'est de faire découvrir ces pépites du territoire, des lieux de panorama très agréables."

Phare de Verzenay, rallye gourmand, bouteilles offertes...

Dans son projet de relance, le Grand Reims mise aussi sur le phare de Verzenay avec plusieurs animations programmées les week-end des mois de juillet et d'août. Un rallye énigme sera également organisé à Reims.

Et puis la communauté urbaine et son Office de tourisme relancent l'opération "Pour un été royal : Champagne !" Principe simple : une bouteille de champagne est offerte aux visiteurs qui dorment au moins deux nuits à l'hôtel à Reims, consomment un repas dans un restaurant et font au moins une activité touristique dans le secteur. Pour cette opération, 3.000 bouteilles ont été commandées et achetées aux vignerons partenaires, comme l'année dernière.

Des projets pour attirer les touristes en Champagne, une région qui a connu une baisse de la fréquentation l'année dernière, en pleine crise sanitaire. La preuve : le marqueur principal de la région, la cathédrale de Reims a accueilli 63% de visiteurs de moins en 2020 par rapport à 2019.