Des restaurateurs, vignerons et un chocolatier se sont associés afin de proposer une centaine de plateaux repas aux soignants et aux parents des enfants malades du CHU de Reims.

Des livraisons de repas aux soignants et parents d'enfants malades, pour le réveillon du nouvel an, à Reims

Pour le réveillon du nouvel an, du personnel soignants et des parents des enfants malades, vont recevoir un repas de fête. Des restaurateurs marnais, des vignerons et un chocolatier se sont réunis pour proposer une centaine de plateaux repas à l'hôpital américain de Reims.

Leur objectif faire plaisir à des personnes qui ne peuvent pas profiter pleinement des fêtes de fin d'année. Benoît du restaurant Attis, fermé à cause du coronavirus, a décidé de se remettre derrière les fourneaux pour la bonne cause.

Le 31, on rouvre la cuisine pour eux - Benoît, restaurant Attis

"Le 31, on rouvre la cuisine pour eux", s'exclame le restaurateur avec un grand sourire. Pour l'occasion, il a prévu un vrai menu de fête.

"On livre un menu avec un amuse bouche de foie gras, une entrée avec du saumon, un plat avec de la volaille et un dessert chocolat, caramel, noisette", détaille le gérant du restaurant Attis.

Un seul objectif pour Benoît faire plaisir aux personnes qui ne peuvent pas fêter le réveillon.

Être solidaire des soignants qui luttent contre le virus

Jules de la chocolaterie Choc'n roll est ravie de pouvoir apporter un peu de bonheur aux soignants sur le front avec la crise sanitaire. "On essaie tous de faire quelque chose par rapport à ces soignants qui se démènent", confie-t-il. "ça nous touche un peu plus qu'avant vu le contexte sanitaire", complète le chocolatier.

La solidarité maître mot de cette fin d'année. "On vit une période assez complexe donc peu importe le geste, l'essentiel est de se serrer les coudes", affirme Thierry du champagne Forest. Au total, 150 plateaux repas seront distribués au CHU de Reims.