Des logements à prix très attractif vendus par tirage au sort à Pontarlier

A Pontarlier dans le Doubs, un tirage au sort va avoir lieu pour départager les candidats à l'achat de 16 maisons individuelles qui vont prochainement sortir de terre. Un dispositif inhabituel, mis en place car la demande risque fort de largement dépasser l'offre. Le lotissement "Le Montaigne" va être construit sur l'ancien terrain de football en face du lycée Xavier Marmier. Il comprendra 16 maisons individuelles de 90 m2 à un étage, avec un jardin de trois ares, vendues 300 000 euros, un prix défiant toute concurrence au regard des tarifs de l'immobilier dans la zone frontalière, c'est environ 25% en-dessous du prix du marché.

Un accord entre la ville de Pontarlier et les promoteurs

Ce tarif très attractif est le fruit d'un accord entre la ville de Pontarlier, propriétaire initial du terrain, et les promoteurs associés Elementerre et Intoo Habitat, qui en ont fait l'acquisition. La ville est partie d'un constat: la différence de salaire entre les nombreux frontaliers et les personnes travaillant en France amplifie la pression immobilière et fausse la donne. "Une partie de la population a de plus en plus de difficulté à accéder à la propriété" explique le maire de Pontarlier Patrick Genre, "donc chaque fois que la ville vend un terrain à un promoteur, c'était le cas sur l'ilot St Pierre et c'est le cas pour ce lotissement le Montaigne, on impose un cahier des charges à l'acheteur".

Une vue aérienne du lotissement "Le Montaigne" (vue d'architecte). - Intoo Habitat

Ce cahier des charges prévoit que les biens soient revendus à 20 à 25% en dessous des prix du marché, avec des conditions d'éligibilité pour l'acquisition de ces parcelles, permettant ainsi à des ménages plus modestes de les acquérir. Les maisons du lotissement Le Montaigne seront exclusivement vendues à des acquéreurs éligibles au prêt à taux zéro (PTZ), ce qui garantit un plafond maximal de ressource. En outre, précise Pierre Gelin, le président d'Intoo Habitat, "les acheteurs devront s'engager à faire de la maison leur résidence principale, et à ne pas la revendre avant 9 ans sauf cas de force majeure", pour éviter aux candidats la tentation de réaliser facilement une grosse plus-value financière.

Un tirage au sort par souci d'équité

Intoo Habitat a déjà eu une cinquantaine de sollicitations informelles, Pierre Gelin s'attend donc à une forte demande. Comment sélectionner les acheteurs, sachant que le prix de 300.000 euros est fixé à l'avance et qu'il en peut y avoir de surenchère? Une solution a été trouvée: "dans un souci d'équité et de transparence, nous avons décidé d'effectuer un tirage au sort sous le contrôle d'un huissier de justice", explique le promoteur. Les inscriptions pour participer à cette "loterie immobilière" s'ouvrent ce lundi 7 février, le tirage au sort aura lieu fin mars, les maisons devraient être livrées courant 2023.