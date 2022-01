Deux Louis d'Or à gagner dans les galettes de cette boulangerie de Clermont-Ferrand

A la boulangerie Clémentel à Clermont-Ferrand, deux Louis d’or Napoléon se sont glissés cette année parmi des autres fèves plus classiques.

La boulangerie est ouverte depuis à peine quelques heures et les clients défilent. Et beaucoup sont là pour la star de ce début d'année la galette. Alors, une bonne galette c'est bien, mais une bonne galette avec une jolie fève c'est mieux. Angèle, 87 ans, va tenter de remporter l'un des deux Louis d'Or Napoléon de 10 francs, d'une valeur de 180 euros chacun, mis en jeu par la boulangerie Clémentiel. "On s'est jamais, le jeu c'est la chance", rigole-t-elle.

Derrière son comptoir, Lucas sert les galettes à la chaîne, et impossible de lui soutirer une quelconque information. "C'est le pâtissier qui met la pièce dans la galette, personne dans la pâtisserie ne sait. Les gens essaient d'avoir des informations mais on ne peut rien dire", sourit le vendeur.

Un engouement autour de ces fèves spéciales qui a surpris le gérant de la boulangerie, Djamel Aït Braham. "Les clients nous en parlent tous les jours, je suis étonné de l'engouement que ça a pu provoqué chez les clients." Et même s'il ne peut pas être sûr du lien de causalité, le boulanger a remarqué une hausse de la vente de galettes cette année. Les galettes seront en vente jusqu'au 31 janvier. Pour savoir si vous avez gagné, il suffit de tomber sur une fève dorée, et de vous rendre à la boulangerie pour récupérer votre dû

Pour l'année prochaine, le boulanger a d'autres idées, comme des fèves taillées dans de la pierre de Volvic, pour mettre en avant le patrimoine local.